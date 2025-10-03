"Не тот путь": Нидерланды выступили против ускорения вступления Украины в ЕС
- Нидерланды выступили против ускорения вступления Украины в ЕС и отмены принципа единогласия, предложенного главой Европейского совета.
- Премьер Нидерландов Дик Схооф подчеркнул приверженность страны Копенгагенским критериям и призвал к усилению давления на Венгрию, которая блокирует переговоры.
Нидерланды выступили против ускорения вступления Украины в Европейский Союз. По словам премьера страны, любые изменения должны быть одобрены всеми государствами-членами.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на DW.
Почему Нидерланды выступили против?
Премьер-министр Нидерландов Дик Схооф заявил, что будущее Украины – в Евросоюзе. В то же время страна не поддерживает инициативу главы Европейского совета Антониу Кошты, которая позволила бы отменить принцип единогласия и обойти вето Венгрии.
Будущее Молдовы и Украины – в ЕС, но менять правила – это не тот путь, которым следует идти,
– подчеркнул Схооф.
Политик отметил, Нидерланды остаются преданными Копенгагенским критериям, которые предусматривают принцип единодушия. По его словам, любое изменение правил также потребует единодушной поддержки.
Дик Схооф также считает, что реальный способ продвижения – усиление давления на Венгрию, которая блокирует переговоры.
В глазах Зеленского каждая задержка означает, что Европейский Союз немного отдаляется,
– сказал премьер-министр.
Он добавил, что уже объяснил аргументы президенту Украины и "несомненно сделает это еще несколько раз в ближайшее время.
Когда начнутся переговоры о вступлении в ЕС?
Председатель Европарламента Роберта Мецола 2 октября заявила, что переговоры о вступлении Украины и Молдовы в Европейский Союз должны начаться до конца этого года.
По ее словам, расширение ЕС выгодно как ему, так и государствам-кандидатам. Мецола подчеркнула, что это "не благотворительность", и что это "сделает нас более защищенными" и "даст нам больше стратегического контроля".
Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос в интервью 24 Каналу также рассказала, что до конца 2025 года технически возможно открыть все шесть кластеров в переговорах с Украиной.