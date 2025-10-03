Нідерланди виступили проти прискорення вступу України до Європейського Союзу. За словами прем'єра країни, будь-які зміни мають бути схвалені всіма державами-членами.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на DW.

Чому Нідерланди виступили проти?

Прем'єр-міністр Нідерландів Дік Схооф заявив, що майбутнє України – в Євросоюзі. Водночас країна не підтримує ініціативу глави Європейської ради Антоніу Кошти, яка дозволила б скасувати принцип одноголосності та обійти вето Угорщини.

Майбутнє Молдови та України – в ЄС, але змінювати правила – це не той шлях, яким слід іти,

– підкреслив Схооф.

Політик зазначив, Нідерланди залишаються відданими Копенгагенським критеріям, які передбачають принцип одностайності. За його словами, будь-яка зміна правил також вимагатиме одностайної підтримки.

Дік Схооф також вважає, що реальний спосіб просування – посилення тиску на Угорщину, яка блокує переговори.

В очах Зеленського кожна затримка означає, що Європейський Союз трохи віддаляється,

– сказав прем'єр-міністр.

Він додав, що вже пояснив аргументи президенту України й "безсумнівно зробить це ще кілька разів найближчим часом.

Коли розпочнуться переговори про вступ до ЄС?