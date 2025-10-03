"Не той шлях": Нідерланди виступили проти прискорення вступу України до ЄС
- Нідерланди виступили проти прискорення вступу України до ЄС та скасування принципу одноголосності, запропонованого главою Європейської ради.
- Прем'єр Нідерландів Дік Схооф підкреслив відданість країни Копенгагенським критеріям та закликав до посилення тиску на Угорщину, яка блокує переговори.
Нідерланди виступили проти прискорення вступу України до Європейського Союзу. За словами прем'єра країни, будь-які зміни мають бути схвалені всіма державами-членами.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на DW.
Читайте також Ваш розрив становить 30 років, – єврокомісарка про складність вступу України до ЄС
Чому Нідерланди виступили проти?
Прем'єр-міністр Нідерландів Дік Схооф заявив, що майбутнє України – в Євросоюзі. Водночас країна не підтримує ініціативу глави Європейської ради Антоніу Кошти, яка дозволила б скасувати принцип одноголосності та обійти вето Угорщини.
Майбутнє Молдови та України – в ЄС, але змінювати правила – це не той шлях, яким слід іти,
– підкреслив Схооф.
Політик зазначив, Нідерланди залишаються відданими Копенгагенським критеріям, які передбачають принцип одностайності. За його словами, будь-яка зміна правил також вимагатиме одностайної підтримки.
Дік Схооф також вважає, що реальний спосіб просування – посилення тиску на Угорщину, яка блокує переговори.
В очах Зеленського кожна затримка означає, що Європейський Союз трохи віддаляється,
– сказав прем'єр-міністр.
Він додав, що вже пояснив аргументи президенту України й "безсумнівно зробить це ще кілька разів найближчим часом.
Коли розпочнуться переговори про вступ до ЄС?
Голова Європарламенту Роберта Мецола 2 жовтня заявила, що перемовини про вступ України та Молдови до Європейського Союзу мають початися до кінця цього року.
За її словами, розширення ЄС вигідно як йому, так і державам-кандидатам. Мецола підкреслила, що це "не благодійність", і що це "зробить нас більш захищеними" та "дасть нам більше стратегічного контролю".
Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос в інтерв'ю 24 Каналу також розповіла, що до кінця 2025 року технічно можливо відкрити всі шість кластерів у переговорах з Україною.