Из российской колонии исчезла журналистка Ника Новак, осужденная за сотрудничество с "Радио Свобода"
- Журналистка Ника Новак исчезла из исправительной колонии № 11 в Иркутской области, где отбывала срок за сотрудничество с "Радио Свобода".
- Адвокат Юлия Кузнецова сообщила, что место пребывания Новак неизвестно, а администрация колонии не раскрывает информацию о ее этапировании.
Российская журналистка Ника Новак, которая была осуждена за сотрудничество с "Радио Свобода", исчезла из исправительной колонии № 11 в Иркутской области России. Известно, что она была первой, кого обвинили в "конфиденциальном сотрудничестве" с иностранной организацией.
Адвокат журналистки бьет тревогу, ведь ранее Новак сообщала о давлении и угрозах в колонии. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ВВС.
Смотрите также След казахских силовиков: жена убитого в Киеве Айдоса Садыкова заметила слежку
Известно ли, где сейчас находится Новак?
Адвокат журналистки Юлия Кузнецова сообщила, что на прошлой неделе пыталась встретиться с Новак, однако ее не допустили в колонию ИК-11, где удерживали женщину. В то же время письма, которые присылали Новак начали возвращаться отправителям с пометкой "выбыл". Точное место этапирования заключенной осталось неизвестным – администрация колонии информацию не раскрывает.
Что произошло с Никой – неизвестно,
– написала Кузнецова.
Однако адвокат рассказала, что еще с лета Новак рассказывала о давлении, угрозы и конфликты в колонии, в частности провокации со стороны сокамерницы. Журналистка неоднократно объявляла голодовку в знак протеста против условий содержания.
За что осудили журналистку?
Ника Новак стала первой в России журналисткой, которую осудили за так называемое "конфиденциальное сотрудничество" с иностранной организацией. В сибирском городе Чита ее приговорили к 4 годам лишения свободы за работу в проектах "Сибирь. Реалии" и "Радио Свобода", которые признаны российскими властями "иностранными агентами".
Известно, что Новак задержали в Москве в 2023 году, а осенью 2024 года ее перевели в колонию в Забайкалье, где провели закрытый судебный процесс. Ранее сообщали, что дело журналистки имеет гриф секретности, поэтому подробности судебного разбирательства и предъявленные обвинения не разглашаются.
Что известно о журналистах, которые находятся в российской неволе?
Украинская журналистка Анастасия Глуховская попала в российский плен в августе 2023 года – сотрудники ФСБ похитили женщину из Мелитополя. Связи с ней нет до сих пор, однако освобожденные пленные рассказывают, что журналистку пытают в неволе и тянут с приговором суда.
В Мелитополе во время оккупации российские наемники задержали по меньшей мере четырех журналистов и авторов телеграмм-каналов. Среди них – Анастасия Глуховская, Георгий Левченко, Яна Суворова, Владислава Гершон и Евгений Ильченко.
Известно, что 10 октября 2024 года в российском СИЗО №3 в Кизеле оккупанты убили журналистку Викторию Рощину. Женщину в марте 2022 года задержали сотрудники ФСБ.