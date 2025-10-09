Зеленский заявил, что передача Украине ракет Tomahawk может повлиять на Россию, чтобы начать переговоры. Если они дадут результат, тогда Украина готова номинировать Трампа на Нобелевскую премию мира.

О дальнобойном оружии Зеленский говорил с Трампом в Нью-Йорке. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на встречу Владимира Зеленского с журналистами.

При каком условии Украина может номинировать Трампа на Нобелевскую премию?

Президента Украины Владимир Зеленский заявил, что Трамп может передать Украине дальнобойное оружие, в частности "Томагавки". Это, по его словам, может "немножечко отрезвить" Россию и заставить ее сесть за стол переговоров.

Мы говорили об этом вопросе впервые осенью прошлого года – тогда в Нью-Йорке я поднимал этот вопрос с ним, когда Президент Трамп проходил избирательный процесс. Сейчас на последней встрече не услышал "нет". А услышал, что будут работать на техническом уровне, и будут рассматривать эту возможность. Так же этот вопрос я поднимал в Белом доме еще во времена прошлой Администрации Байдена, но тогда был отказ,

– рассказал Зеленский.

Если Россию удастся заставить сесть за стол переговоров, и они принесут прекращение огня, тогда Украина готова номинировать Трампа на Нобелевскую премию мира.

Он уточнил, что прекращение огня – это лишь начало сложной работы над окончанием войны, но это важный шаг.

Политолог из США Рамиз Юнус в эфире 24 Канала заметил, что Трамп резко изменил риторику в отношении Украины накануне отбора кандидатов на Нобелевскую премию мира. Заявления Трампа создают впечатление подготовки к действиям, которые должны укрепить его миротворческий образ в теме войны России против Украины.

Дело в том, что Нобелевский комитет формируется фактически под влиянием правительства Норвегии, которая является преданным партнером Украины. Трамп создает благоприятный информационный фон для комитета, но одних громких заявлений недостаточно. Только конкретные политические шаги определят, будет ли воспринимать мир Трампа как миротворца.

