9 октября, 09:54
Ночью Россия снова ударила по энергообъекту ДТЭК в Одесской области: повреждения значительные

София Рожик

Россия продолжает энергетический террор Украины. Ночью 9 октября российская армия снова нанесла удар по энергетическому объекту ДТЭК в Одесской области.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ДТЭК.

Какие последствия атаки в Одесской области?

К сожалению, повреждения в результате атаки значительные.

В ДТЭК отметили, что ремонт потребует времени.

Энергетики перезаживляют объекты критической инфраструктуры и жилые дома к резервным линиям там, где это технически возможно,
– добавили в компании.

 

 

 