9 октября, 09:54
Ночью Россия снова ударила по энергообъекту ДТЭК в Одесской области: повреждения значительные
Россия продолжает энергетический террор Украины. Ночью 9 октября российская армия снова нанесла удар по энергетическому объекту ДТЭК в Одесской области.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ДТЭК.
Смотрите также Правительство одобрило план прохождения зимы: как будут действовать во время блэкаутов
Какие последствия атаки в Одесской области?
К сожалению, повреждения в результате атаки значительные.
В ДТЭК отметили, что ремонт потребует времени.
Энергетики перезаживляют объекты критической инфраструктуры и жилые дома к резервным линиям там, где это технически возможно,
– добавили в компании.