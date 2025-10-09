Ночью Россия снова ударила по энергообъекту ДТЭК в Одесской области: повреждения значительные

Россия продолжает энергетический террор Украины. Ночью 9 октября российская армия снова нанесла удар по энергетическому объекту ДТЭК в Одесской области.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ДТЭК.

Смотрите также Правительство одобрило план прохождения зимы: как будут действовать во время блэкаутов

Какие последствия атаки в Одесской области?

К сожалению, повреждения в результате атаки значительные.

В ДТЭК отметили, что ремонт потребует времени.

Энергетики перезаживляют объекты критической инфраструктуры и жилые дома к резервным линиям там, где это технически возможно,

– добавили в компании.