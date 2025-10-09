Росія продовжує енергетичний терор України. Вночі 9 жовтня російська армія знову завдала удару по енергетичному об'єкту ДТЕК в Одеській області.

️Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на ДТЕК.

Які наслідки атаки на Одещину?

На жаль, пошкодження унаслідок атаки значні.

У ДТЕК зауважили, що ремонт потребуватиме часу.

Енергетики перезаживлюють обʼєкти критичної інфраструктури та житлові будинки до резервних ліній там, де це технічно можливо,

– додали у компанії.

Раніше у ДСНС повідомляли, що унаслідок атаки на Одещині постраждали 5 осіб та спалахнули кілька загорянь.

Було пошкоджено цивільну, портову та енергетичну інфраструктуру, через що понад 30 тисяч споживачів залишилися без світла.

