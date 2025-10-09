Вночі Росія знову вдарила по енергооб'єкту ДТЕК на Одещині: пошкодження значні
- Російська армія завдала удару по енергетичному об'єкту ДТЕК в Одеській області, спричинивши значні пошкодження.
Росія продовжує енергетичний терор України. Вночі 9 жовтня російська армія знову завдала удару по енергетичному об'єкту ДТЕК в Одеській області.
️Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на ДТЕК.
Які наслідки атаки на Одещину?
На жаль, пошкодження унаслідок атаки значні.
У ДТЕК зауважили, що ремонт потребуватиме часу.
Енергетики перезаживлюють обʼєкти критичної інфраструктури та житлові будинки до резервних ліній там, де це технічно можливо,
– додали у компанії.
Раніше у ДСНС повідомляли, що унаслідок атаки на Одещині постраждали 5 осіб та спалахнули кілька загорянь.
Було пошкоджено цивільну, портову та енергетичну інфраструктуру, через що понад 30 тисяч споживачів залишилися без світла.
Росія атакує енергетику: останні новини
Через російські обстріли 8 жовтня частину Сумського району було вкотре знеструмлено. Відключення зачепили Білопілля та Ворожбянську громаду. Окрім того, російський дрон атакував автомобіль енергетиків.
Того дня також без світла залишилися тисячі мешканців Ніжина на Чернігівщині. Загалом по області ситуація з енергетикою залишається складною.
Під прицілом ворога також енергетика Донеччина. Там було атаковано фабрику, де збагачується вугілля для теплових електростанцій.