Дроны ВСУ в ночь на 21 августа попали по Новошахтинскому НПЗ в России. На заводе произошел масштабный пожар, который не могут ликвидировать уже пять дней.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на руководителя ЦПД СНБО Андрея Коваленко.

Новошахтинский НПЗ пылает уже несколько дней

Сил беспилотных систем во взаимодействии с другими подразделениями Сил обороны Украины в ночь на 21 августа поразили Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод в Ростовской области. В результате удара на территории завода раздались мощные взрывы.

Впоследствии данные спутникового сервиса NASA FIRMS подтвердили возникновение масштабного пожара в районе резервуарного парка. По состоянию на 25 августа пожар еще не потушили.

НПЗ в Ростовской области пылает 5 дней подряд: смотрите видео

Последствия успешной атаки на завод в России также изображены на спутниковых снимках, которые опубликовали Dnipro Osint.

Обновленные спутниковые снимки / Фото из телеграмма Dnipro Osint

Что известно об этом НПЗ?

Новошахтинский НПЗ – один из крупнейших на юге России. Его проектная мощность достигает до 7,5 миллионов тонн нефти в год. Вместимость резервуарного парка превышает 210 тысяч кубометров.

Завод поставляет дизельное топливо и авиационный керосин для российской армии. Эти виды топлива являются критически важными для работы военной техники, танков, бронемашин и авиации.

Расположение НПЗ вблизи украинской границы делает его стратегически важным для российской военной логистики.



Какие последствия атак ожидают Россию?