Дрони ЗСУ у ніч проти 21 серпня влучили по Новошахтинському НПЗ у Росії. На заводі сталась масштабна пожежа, яку не можуть ліквідувати вже п'ять днів.

Про це пише 24 Канал з посиланням на керівника ЦПД РНБО Андрія Коваленка.

Новошахтинський НПЗ палає вже кілька днів

Сил безпілотних систем у взаємодії з іншими підрозділами Сил оборони України в ніч проти 21 серпня уразили Новошахтинський нафтопереробний завод у Ростовські області. Внаслідок удару на території заводу пролунали потужні вибухи.

Згодом дані супутникового сервісу NASA FIRMS підтвердили виникнення масштабної пожежі в районі резервуарного парку. Станом на 25 серпня пожежу ще не загасили.

Наслідки успішної атаки на завод у Росії також зображені на супутникових знімках, які опублікували Dnipro Osint.

Оновлені супутникові знімки / Фото з телеграму Dnipro Osint

Що відомо про цей НПЗ?

Новошахтинський НПЗ – один із найбільших на півдні Росії. Його проєктна потужність сягає до 7,5 мільйонів тонн нафти на рік. Місткість резервуарного парку перевищує 210 тисяч кубометрів.

Завод постачає дизельне пальне та авіаційний гас для російської армії. Ці види палива є критично важливими для роботи військової техніки, танків, бронемашин і авіації.

Розташування НПЗ поблизу українського кордону робить його стратегічно важливим для російської військової логістики.



Джерело: керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.

Які наслідки атак очікують Росію?