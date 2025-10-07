В Нововоронежскую АЭС в России попал дрон: оккупанты направили БПЛА средствами РЭБ
- Россия обвинила Украину в попадании дрона в градирню Нововоронежской атомной электростанции.
- Сейчас эта АЭС работает стабильно, разрушений и пострадавших нет, а уровень радиации не менялся.
Россия обвинила Украину в попадании беспилотника в градирню энергоблока Нововоронежской атомной электростанции, которое произошло в ночь на вторник, 7 октября.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Росэнергоатом". Впрочем, такой инцидент на самом деле стал следствием работы российской РЭБ.
Смотрите также ГУРкит в Ленинградской области: под откос пустили поезд с военным грузом
Что известно об инциденте?
Отмечается, что БПЛА врезался в башню градирни шестого энергоблока, после чего взорвался, а "на градирне от последствий детонации остался темный след". Разрушений и пострадавших нет, АЭС работает в стабильном режиме.
"Росэнергоатом" сообщает, что безопасной эксплуатации АЭС ничего не угрожает. Уровень радиации на промышленной площадке атомной электростанции и прилегающей территории не менялся и соответствует естественным значениям.
В то же время там заявляют, что украинская сторона якобы ранее уже пыталась ударить по основным сооружениям Курской и Смоленской АЭС. В свою очередь Киев пока не комментировал обвинения российской стороны.
Впрочем, в сообщении указывают, что перед таким попаданием беспилотник подавили средства радиоэлектронной борьбы, а это означает, что собственно россияне направили неизвестный дрон на градирню Нововоронежской АЭС.
Справочно. Нововоронежская АЭС расположена на расстоянии примерно 450 – 500 километров от границы Украины, в Воронежской области. Она производит 85% электроэнергии Воронежской области и обеспечивает половину тепла города Нововоронеж.
Что этому предшествовало?
- В конце августа Россию также атаковали беспилотники. Один из них российская ПВО якобы сбила вблизи Курской АЭС. Сбитый БПЛА сдетонировал при падении, в результате чего был поврежден трансформатор собственных нужд.
- В сентябре "Росатом" заявил об атаке дрона ВСУ на здание действующего энергоблока Смоленской АЭС. Сообщалось, что при падении дрон сдетонировал непосредственно вблизи вентиляционной трубы 3-го энергоблока, были повреждения.