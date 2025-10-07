Россия обвинила Украину в попадании беспилотника в градирню энергоблока Нововоронежской атомной электростанции, которое произошло в ночь на вторник, 7 октября.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Росэнергоатом". Впрочем, такой инцидент на самом деле стал следствием работы российской РЭБ.

Что известно об инциденте?

Отмечается, что БПЛА врезался в башню градирни шестого энергоблока, после чего взорвался, а "на градирне от последствий детонации остался темный след". Разрушений и пострадавших нет, АЭС работает в стабильном режиме.

"Росэнергоатом" сообщает, что безопасной эксплуатации АЭС ничего не угрожает. Уровень радиации на промышленной площадке атомной электростанции и прилегающей территории не менялся и соответствует естественным значениям.

В то же время там заявляют, что украинская сторона якобы ранее уже пыталась ударить по основным сооружениям Курской и Смоленской АЭС. В свою очередь Киев пока не комментировал обвинения российской стороны.

Впрочем, в сообщении указывают, что перед таким попаданием беспилотник подавили средства радиоэлектронной борьбы, а это означает, что собственно россияне направили неизвестный дрон на градирню Нововоронежской АЭС.

Справочно. Нововоронежская АЭС расположена на расстоянии примерно 450 – 500 километров от границы Украины, в Воронежской области. Она производит 85% электроэнергии Воронежской области и обеспечивает половину тепла города Нововоронеж.

Что этому предшествовало?