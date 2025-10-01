Укр Рус
24 Канал Новости Украины Зеленский подписал указ о новых "Городах-героях": полный перечень
1 октября, 12:44
2

Зеленский подписал указ о новых "Городах-героях": полный перечень

Владислав Кравцов
Основные тезисы
  • Владимир Зеленский подписал указ о предоставлении статуса "Город-герой" 16 населенным пунктам 1 октября.
  • В новые "Города-герои" вошли Павлоград, Никополь, Марганец, Дружковка, Краматорск, Константиновка, Покровск, Славянск, Гуляйполе, Орехов, Вознесенск, Баштанка, Сумы, Тростянец, Купянск и Староконстантинов.

Владимир Зеленский 1 октября подписал указ о предоставлении статуса "Город-герой" еще 16 населенным пунктам нашего государства. Все они расположены в разных областях и сыграли большую роль в обороне и устойчивости Украины.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на обращение Владимира Зеленского от 1 октября.

К теме Заместитель Малюка Александр Поклад стал Героем Украины

Каким населенным пунктам предоставили статус "Город-героев"?

Сегодня в этот День защитников и защитниц на Покрову мы отмечаем еще "Города-героев". Я подписал указ. Это города, благодаря которым спасены тысячи жизней наших людей. Города, которые на защите всего нашего государства в полном смысле этих слов, 
– отметил Зеленский.

В Днепропетровской области это:

  • Павлоград;
  • Никополь;
  • Марганец.

В Донецкой области это:

  • Дружковка;
  • Краматорск;
  • Константиновка;
  • Покровск;
  • Славянск.

В Запорожской области:

  • Гуляйполе;
  • Орехов;

В Николаевской области;

  • Вознесенск;
  • Баштанка.

Сумская область:

  • Сумы;

  • Тростянец.

Харьковская область:

  • Купянск.

Хмельницкая область:

  • Староконстантинов.

"Стойкость каждого – это стойкость всей Украины. И героизм народа начинается с храбрости каждого нашего сердца. Я горжусь вами. Честь представлять такой народ, такие города, такие общины, таких храбрых людей. Слава Украине!" – резюмировал Владимир Зеленский.

Какие населенные пункты стали "Городами-героями" ранее?

  • В 2022 году было основано особое звание для городов, которые обеспечивали Украине возможность выстоять в тот чрезвычайно сложный год. Тогда 10 населенных пунктов получили звание "Городов-героев".

  • Это были: Буча, Волноваха, Гостомель, Ирпень, Мариуполь, Николаев, Ахтырка, Харьков, Херсон, Чернигов.

  • Кстати, в Каменце-Подольском в 2022 году в Каменце-Подольском открыли стелу украинских "Мост-героев". По словам мэра Михаила Поситко, эта стела – это дань и уважение героизму тех, кто защищал и защищает Украину, тех, кто невинно отдал свою жизнь.