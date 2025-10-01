Зеленский подписал указ о новых "Городах-героях": полный перечень
- Владимир Зеленский подписал указ о предоставлении статуса "Город-герой" 16 населенным пунктам 1 октября.
- В новые "Города-герои" вошли Павлоград, Никополь, Марганец, Дружковка, Краматорск, Константиновка, Покровск, Славянск, Гуляйполе, Орехов, Вознесенск, Баштанка, Сумы, Тростянец, Купянск и Староконстантинов.
Владимир Зеленский 1 октября подписал указ о предоставлении статуса "Город-герой" еще 16 населенным пунктам нашего государства. Все они расположены в разных областях и сыграли большую роль в обороне и устойчивости Украины.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на обращение Владимира Зеленского от 1 октября.
Каким населенным пунктам предоставили статус "Город-героев"?
Сегодня в этот День защитников и защитниц на Покрову мы отмечаем еще "Города-героев". Я подписал указ. Это города, благодаря которым спасены тысячи жизней наших людей. Города, которые на защите всего нашего государства в полном смысле этих слов,
– отметил Зеленский.
В Днепропетровской области это:
- Павлоград;
- Никополь;
- Марганец.
В Донецкой области это:
- Дружковка;
- Краматорск;
- Константиновка;
- Покровск;
- Славянск.
В Запорожской области:
- Гуляйполе;
- Орехов;
В Николаевской области;
- Вознесенск;
- Баштанка.
Сумская область:
Сумы;
Тростянец.
Харьковская область:
Купянск.
Хмельницкая область:
Староконстантинов.
"Стойкость каждого – это стойкость всей Украины. И героизм народа начинается с храбрости каждого нашего сердца. Я горжусь вами. Честь представлять такой народ, такие города, такие общины, таких храбрых людей. Слава Украине!" – резюмировал Владимир Зеленский.
Какие населенные пункты стали "Городами-героями" ранее?
В 2022 году было основано особое звание для городов, которые обеспечивали Украине возможность выстоять в тот чрезвычайно сложный год. Тогда 10 населенных пунктов получили звание "Городов-героев".
Это были: Буча, Волноваха, Гостомель, Ирпень, Мариуполь, Николаев, Ахтырка, Харьков, Херсон, Чернигов.
Кстати, в Каменце-Подольском в 2022 году в Каменце-Подольском открыли стелу украинских "Мост-героев". По словам мэра Михаила Поситко, эта стела – это дань и уважение героизму тех, кто защищал и защищает Украину, тех, кто невинно отдал свою жизнь.