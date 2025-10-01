Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на обращение Владимира Зеленского от 1 октября.

Каким населенным пунктам предоставили статус "Город-героев"?

Сегодня в этот День защитников и защитниц на Покрову мы отмечаем еще "Города-героев". Я подписал указ. Это города, благодаря которым спасены тысячи жизней наших людей. Города, которые на защите всего нашего государства в полном смысле этих слов,

– отметил Зеленский.

В Днепропетровской области это:

Павлоград;

Никополь;

Марганец.

В Донецкой области это:

Дружковка;

Краматорск;

Константиновка;

Покровск;

Славянск.

В Запорожской области:

Гуляйполе;

Орехов;

В Николаевской области;

Вознесенск;

Баштанка.

Сумская область:

Сумы;

Тростянец.

Харьковская область:

Купянск.

Хмельницкая область:

Староконстантинов.

"Стойкость каждого – это стойкость всей Украины. И героизм народа начинается с храбрости каждого нашего сердца. Я горжусь вами. Честь представлять такой народ, такие города, такие общины, таких храбрых людей. Слава Украине!" – резюмировал Владимир Зеленский.

