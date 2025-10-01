Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звернення Володимира Зеленського від 1 жовтня.
Яким населеним пунктам надали статус "Міст-героїв"?
Сьогодні у цей День захисників і захисниць на Покрову ми відзначаємо ще "Міста-героїв". Я підписав указ. Це міста, завдяки яким врятовані тисячі життів наших людей. Міста, які на захисті всієї нашої держави в повному сенсі цих слів,
– зауважив Зеленський.
На Дніпропетровщині це:
- Павлоград;
- Нікополь;
- Марганець.
На Донеччині це:
- Дружківка;
- Краматорськ;
- Костянтинівка;
- Покровськ;
- Слов'янськ.
На Запоріжжі:
- Гуляйполе;
- Оріхів;
На Миколаївщині;
- Вознесенськ;
- Баштанка.
Сумщина:
Суми;
Тростянець.
Харківщина:
Куп'янськ.
Хмельниччина:
Старокостянтинів.
"Стійкість кожного – це стійкість всієї України. І героїзм народу починається з хоробрості кожного нашого серця. Я пишаюся вами. Честь представляти такий народ, такі міста, такі громади, таких хоробрих людей. Слава Україні!" – резюмував Володимир Зеленський.
Які населені пункти стали "Містами-героями" раніше?
У 2022 році було започатковане особливе звання для міст, які забезпечували Україні можливість вистояти у той надзвичайно складний рік. Тоді 10 населених пунктів отримали звання "Міст-героїв".
Це були: Буча, Волноваха, Гостомель, Ірпінь, Маріуполь, Миколаїв, Охтирка, Харків, Херсон, Чернігів.
До речі, у Кам'янці-Подільському у 2022 році відкрили стелу українських "Міст-героїв". За словами мера Михайла Посітка, ця стела – це данина і шана героїзму тих, хто боронив і боронить Україну, тих, хто безневинно віддав своє життя.