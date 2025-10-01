Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звернення Володимира Зеленського від 1 жовтня.

Яким населеним пунктам надали статус "Міст-героїв"?

Сьогодні у цей День захисників і захисниць на Покрову ми відзначаємо ще "Міста-героїв". Я підписав указ. Це міста, завдяки яким врятовані тисячі життів наших людей. Міста, які на захисті всієї нашої держави в повному сенсі цих слів,
– зауважив Зеленський.

На Дніпропетровщині це:

  • Павлоград;
  • Нікополь;
  • Марганець.

На Донеччині це:

  • Дружківка;
  • Краматорськ;
  • Костянтинівка;
  • Покровськ;
  • Слов'янськ.

На Запоріжжі:

  • Гуляйполе;
  • Оріхів;

На Миколаївщині;

  • Вознесенськ;
  • Баштанка.

Сумщина:

  • Суми;

  • Тростянець.

Харківщина:

  • Куп'янськ.

Хмельниччина:

  • Старокостянтинів.

"Стійкість кожного – це стійкість всієї України. І героїзм народу починається з хоробрості кожного нашого серця. Я пишаюся вами. Честь представляти такий народ, такі міста, такі громади, таких хоробрих людей. Слава Україні!" – резюмував Володимир Зеленський.

Які населені пункти стали "Містами-героями" раніше?

  • У 2022 році було започатковане особливе звання для міст, які забезпечували Україні можливість вистояти у той надзвичайно складний рік. Тоді 10 населених пунктів отримали звання "Міст-героїв".

  • Це були: Буча, Волноваха, Гостомель, Ірпінь, Маріуполь, Миколаїв, Охтирка, Харків, Херсон, Чернігів.

  • До речі, у Кам'янці-Подільському у 2022 році відкрили стелу українських "Міст-героїв". За словами мера Михайла Посітка, ця стела – це данина і шана героїзму тих, хто боронив і боронить Україну, тих, хто безневинно віддав своє життя.