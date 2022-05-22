Про це на своїй фейсбук-сторінці повідомив міський голова Кам'янця-Подільського Михайло Посітко.

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Скільки біженців прийняв Кам'янець-Подільський

Він наголосив, що на Кам'янець-Подільський покладена велика місія міста-прихистка, міста-волонтера. З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Кам'янець вже прийняв приблизно 30 тисяч біженців.

Чимало з українців, які вимушено тимчасово переїхали у Кам'янець-Подільський, втікали від російської агресії саме з міст-героїв, які зазначені на стелі.

Як нагадав мер Михайло Посітко, усі 9 міст, яким присвоїли звання Героїв, були визначені указами Президента України Володимира Зеленського.

Так, їх сьогодні значно більше. Міст, які борються, які демонструють незламність і віру в Україну,

– наголосив міський голова.

Він пояснив, що люди з населених пунктів, де бомби, руїни і біль – серед нас, зокрема, у Кам'янці-Подільському. На відкритті стели вони щиро плакали, дивлячись на назву свого рідного міста.

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Посітко: Стела "Міста-герої України" – це шана героїзму

"На часі цей пам'ятний знак переосмислити саме так. Стела "Міста-герої України" – це !данина і шана героїзму тих, хто боронив і боронить Україну, тих, хто безневинно віддав своє життя, тих, хто сьогодні захищає, волонтерить, працює", – зазначив мер.

Це данина всьому українському народу. Ми вистоїмо. Ми переможемо. Ми відбудуємо все! Слава Україні!

– переконаний міський голова Кам'янця-Подільського.

У Кам'янці-Подільському відкрили стелу "Міста-герої України" / Фото з фейсбуку Посітка

Міста-герої України: що про це відомо