Про це повідомили 10 квітня у Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки. Зазначили, що залишили тільки Київ, Севастополь, Одесу й Керч.

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"Там, де раніше були Москва, Ленінград, Сталінград, Тула, Мурманськ, Смоленськ, Новоросійськ, а також Мінськ і Брест, з'явилися міста-герої України", – повідомили у Центрі.

Мовиться про такі населені пункти:

Харків;

Херсон;

Чернігів;

Миколаїв;

Волноваха; Охтирка;

Буча;

Ірпінь;

Гостомель;

Маріуполь.

Позиція міста

Заступник голови Київради Микола Поворозник розповів, що місто підтримує ініціативу. Проте він наголосив, що такі зміни необхідно узаконити.

Позиція міста однозначна – подібні ініціативи підтримуємо. Ми цінуємо громадську ініціативу, відкриті до пропозицій містян і, я впевнений, депутати Київради теж підтримають,

– сказав Поворозник.