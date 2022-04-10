Об этом сообщили 10 апреля в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности. Отметили, что оставили только Киев, Севастополь, Одессу и Керчь.
К теме Это отрыв от "общей истории", – Денисенко о сносе памятников Пушкину
"Там, где раньше были Москва, Ленинград, Сталинград, Тула, Мурманск, Смоленск, Новороссийск, а также Минск и Брест, появились города-герои Украины", – сообщили в Центре.
Речь идет о таких населенных пунктах:
- Харьков;
- Херсон;
- Чернигов;
- Николаев;
- Волноваха; Ахтырка;
- Буча;
- Ирпень;
- Гостомель;
- Мариуполь.
Позиция города
Заместитель председателя Киевсовета Николай Поворозник рассказал, что город поддерживает инициативу. Однако он подчеркнул, что такие изменения необходимо узаконить.
Позиция города однозначна – подобные инициативы поддерживаем. Мы ценим общественную инициативу, открыты к предложениям горожан и, я уверен, депутаты Киевсовета тоже поддержат,
– сказал Поворозник.