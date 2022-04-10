Об этом сообщили 10 апреля в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности. Отметили, что оставили только Киев, Севастополь, Одессу и Керчь.

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"Там, где раньше были Москва, Ленинград, Сталинград, Тула, Мурманск, Смоленск, Новороссийск, а также Минск и Брест, появились города-герои Украины", – сообщили в Центре.

Речь идет о таких населенных пунктах:

  • Харьков;
  • Херсон;
  • Чернигов;
  • Николаев;
  • Волноваха; Ахтырка;
  • Буча;
  • Ирпень;
  • Гостомель;
  • Мариуполь.

Позиция города

Заместитель председателя Киевсовета Николай Поворозник рассказал, что город поддерживает инициативу. Однако он подчеркнул, что такие изменения необходимо узаконить.

Позиция города однозначна – подобные инициативы поддерживаем. Мы ценим общественную инициативу, открыты к предложениям горожан и, я уверен, депутаты Киевсовета тоже поддержат,
– сказал Поворозник.