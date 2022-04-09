Как считает советник главы МВД Вадим Денисенко, избавление от памятников Пушкину – это очищение символического пространства Украины. Соответственно расценивать это как вандализм никто не будет.
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Разграничение культурного пространства
Как подчеркнул Денисенко, Пушкин – это одна из цепей, которая связывает Украину с Россией, поэтому от него нужно избавиться, как раньше от всего советского.
Это отрыв от "общей истории", и его нужно продолжать,
– сказал он.
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