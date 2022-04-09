Як вважає радник голови МВС Вадим Денисенко, позбування пам'ятників Пушкіну – це очищення символічного простору України. Відповідно, розцінювати це як вандалізм ніхто не буде.

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Розмежування культурного простору

Як підкреслив Денисенко, Пушкін – це один із ланцюгів, який зв'язує Україну з Росією, тому його треба позбутися, як раніше всього радянського.

Це відрив від "спільної історії", і його треба продовжувати,

– сказав він.

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