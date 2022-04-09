Багато людей пробують повертатись вже зараз. Про це розповів радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко.
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В містах є тисячі мін та вибухівок
Надзвичайники працюють цілий день. Лише минулої доби рятувальники знешкодили понад 6 тисяч вибухівок. Тому є небезпека.
Велике прохання: будьте обережні,
– сказав Денисенко.
Сказати, що повернутись можна буде завтра – післязавтра – дуже важко.
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