Багато людей пробують повертатись вже зараз. Про це розповів радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко.

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В містах є тисячі мін та вибухівок

Надзвичайники працюють цілий день. Лише минулої доби рятувальники знешкодили понад 6 тисяч вибухівок. Тому є небезпека.

Велике прохання: будьте обережні,

– сказав Денисенко.

Сказати, що повернутись можна буде завтра – післязавтра – дуже важко.

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