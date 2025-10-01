Володимир Зеленський 1 жовтня підписав указ про надання статусу "Місто-герой" ще 16 населеним пунктам нашої держави. Усі вони розташовані у різних областях та відіграли велику роль в обороні та стійкості України.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звернення Володимира Зеленського від 1 жовтня.

Яким населеним пунктам надали статус "Міст-героїв"?

Сьогодні у цей День захисників і захисниць на Покрову ми відзначаємо ще "Міста-героїв". Я підписав указ. Це міста, завдяки яким врятовані тисячі життів наших людей. Міста, які на захисті всієї нашої держави в повному сенсі цих слів,

– зауважив Зеленський.

На Дніпропетровщині це:

Павлоград;

Нікополь;

Марганець.

На Донеччині це:

Дружківка;

Краматорськ;

Костянтинівка;

Покровськ;

Слов'янськ.

На Запоріжжі:

Гуляйполе;

Оріхів;

На Миколаївщині;

Вознесенськ;

Баштанка.

Сумщина:

Суми;

Тростянець.

Харківщина:

Куп'янськ.

Хмельниччина:

Старокостянтинів.

"Стійкість кожного – це стійкість всієї України. І героїзм народу починається з хоробрості кожного нашого серця. Я пишаюся вами. Честь представляти такий народ, такі міста, такі громади, таких хоробрих людей. Слава Україні!" – резюмував Володимир Зеленський.

Які населені пункти стали "Містами-героями" раніше?