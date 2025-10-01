Укр Рус
Зеленський підписав указ про нові "Міста-герої": повний перелік
1 жовтня, 12:44
Зеленський підписав указ про нові "Міста-герої": повний перелік

Владислав Кравцов
Основні тези
  • Володимир Зеленський підписав указ про надання статусу "Місто-герой" 16 населеним пунктам 1 жовтня.
  • До нових "Міст-героїв" увійшли Павлоград, Нікополь, Марганець, Дружківка, Краматорськ, Костянтинівка, Покровськ, Слов'янськ, Гуляйполе, Оріхів, Вознесенськ, Баштанка, Суми, Тростянець, Куп'янськ та Старокостянтинів.

Володимир Зеленський 1 жовтня підписав указ про надання статусу "Місто-герой" ще 16 населеним пунктам нашої держави. Усі вони розташовані у різних областях та відіграли велику роль в обороні та стійкості України.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звернення Володимира Зеленського від 1 жовтня. 

Яким населеним пунктам надали статус "Міст-героїв"?

Сьогодні у цей День захисників і захисниць на Покрову ми відзначаємо ще "Міста-героїв". Я підписав указ. Це міста, завдяки яким врятовані тисячі життів наших людей. Міста, які на захисті всієї нашої держави в повному сенсі цих слів, 
– зауважив Зеленський.

На Дніпропетровщині це:

  • Павлоград;
  • Нікополь;
  • Марганець.

На Донеччині це: 

  • Дружківка;
  • Краматорськ;
  • Костянтинівка;
  • Покровськ;
  • Слов'янськ.

На Запоріжжі: 

  • Гуляйполе;
  • Оріхів; 

На Миколаївщині;

  • Вознесенськ;
  • Баштанка.

Сумщина

  • Суми;

  • Тростянець.

Харківщина

  • Куп'янськ. 

Хмельниччина

  • Старокостянтинів.

"Стійкість кожного – це стійкість всієї України. І героїзм народу починається з хоробрості кожного нашого серця. Я пишаюся вами. Честь представляти такий народ, такі міста, такі громади, таких хоробрих людей. Слава Україні!" – резюмував Володимир Зеленський.

Які населені пункти стали "Містами-героями" раніше?

  • У 2022 році було започатковане особливе звання для міст, які забезпечували Україні можливість вистояти у той надзвичайно складний рік. Тоді 10 населених пунктів отримали звання "Міст-героїв".

  • Це були: Буча, Волноваха, Гостомель, Ірпінь, Маріуполь, Миколаїв, Охтирка, Харків, Херсон, Чернігів. 

  • До речі, у Кам'янці-Подільському у 2022 році відкрили стелу українських "Міст-героїв". За словами мера Михайла Посітка, ця стела – це данина і шана героїзму тих, хто боронив і боронить Україну, тих, хто безневинно віддав своє життя.