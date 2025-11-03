"Ключевой запрос военных": новые контракты для ВСУ будут с четкими сроками службы

Владимир Зеленский днем 3 ноября заявил о том, что государство разрабатывает новые контракты для военных. Вечером того же дня в Минобороны обнародовали первые детали.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Дениса Шмыгаля.

Что известно о новых контрактах для ВСУ?

Глава оборонного ведомства подчеркнул: основное, что предусматривают новые контракты, – это четкие сроки службы.

Главная новация – это гарантированные четкие сроки службы. Контракты будут от 1 до 5 лет. Для контрактов на 2 – 5 лет предусмотрена годовая отсрочка от мобилизации по завершении контракта,

– сообщил Шмыгаль.

Он заверил, что после принятия законодательных изменений контракты смогут подписать все защитники и защитницы. То есть и те, кто уже является частью войска, и те, кто присоединятся к армии в будущем.



Что предусматривают новые контракты для ВСУ / Инфографика МО

Сейчас же министерство обороны, по поручению Зеленского, начало подготовку этих новых типов контрактов для военнослужащих и соответствующие изменения в законодательство. В планах – увеличить ежемесячные выплаты, ввести бонусы за подписание, расширить социальный пакет.

Мы отвечаем на ключевой запрос военных, их семей и общества. Новые контракты – это о справедливости и предсказуемости. Работаем с правительством, министерством финансов и партнерами, и в ближайшее время анонсируем все дополнительные детали. Благодарны всем защитникам и защитницам, которые борются ради Украины и будущего,

– завершил министр.

Обратите внимание! Во время действия военного положения для лиц, которые принимаются на военную службу по контракту, срок военной службы устанавливается на время до объявления решения о демобилизации. Для военнослужащих, у которых во время действия военного положения закончился срок военной службы по контракту, военная служба продолжается сверх установленных сроков до объявления решения о демобилизации.

Что говорил Зеленский о новых контрактах?