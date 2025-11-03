"Ключовий запит військових": нові контракти для ЗСУ будуть із чіткими термінами служби

Володимир Зеленський удень 3 листопада заявив про те, що держава розробляє нові контракти для військових. Увечері того ж дня в Міноборони оприлюднили перші деталі.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Дениса Шмигаля.

Що відомо про нові контракти для ЗСУ?

Глава оборонного відомства підкреслив: основне, що передбачають нові контракти, – це чіткі терміни служби.

Головна новація – це гарантовані чіткі терміни служби. Контракти будуть від 1 до 5 років. Для контрактів на 2 – 5 років передбачено річну відстрочку від мобілізації по завершенні контракту,

– повідомив Шмигаль.

Він запевнив, що після ухвалення законодавчих змін контракти зможуть підписати всі захисники та захисниці. Тобто і ті, хто вже є частиною війська, і ті, хто долучаться до армії у майбутньому.



Що передбачають нові контракти для ЗСУ / Інфографіка МО

Наразі ж міністерство оборони, за дорученням Зеленського, розпочало підготовку цих нових типів контрактів для військовослужбовців та відповідні зміни до законодавства. У планах – збільшити щомісячні виплати, запровадити бонуси за підписання, розширити соціальний пакет.

Ми відповідаємо на ключовий запит військових, їхніх родин та суспільства. Нові контракти – це про справедливість та передбачуваність. Працюємо з урядом, міністерством фінансів та партнерами, і найближчим часом анонсуємо всі додаткові деталі. Вдячні всім захисникам та захисницям, які борються заради України та майбутнього,

– завершив міністр.

Зверніть увагу! Під час дії воєнного стану для осіб, які приймаються на військову службу за контрактом, строк військової служби встановлюється на час до оголошення рішення про демобілізацію. Для військовослужбовців, у яких під час дії воєнного стану закінчився строк військової служби за контрактом, військова служба продовжується понад встановлені строки до оголошення рішення про демобілізацію.

Що говорив Зеленський про нові контракти?