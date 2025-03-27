"Хуже, чем колония": в новом проекте соглашения об ископаемых появились тревожные для Украины условия

США предложили Украине новое соглашение по редкоземельным металлам, теперь говорится обо всех ископаемых на территории нашей страны, нефти и газе. Более того, следующие условия имеют "подводные камни".

Об этом 24 Каналу рассказал исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, отметив, что на повестку дня снова возвращаются нарративы, невыгодные для нашего государства. Маловероятно, что Украина на это согласится, но это свидетельствует о странной позиции США.

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Чем опасны условия нового соглашения для Украины

По условиям нового соглашения, добыча ископаемых должна осуществляться государственными и частными компаниями. Деньги будут конвертироваться сразу в валюту, выводиться за границу. Если по вине украинской стороны что-то не дошло, Украина должна доплатить разницу. В то же время вкладом США будет считаться уже оказанная помощь с 2022 года, они могут получать прибыль по своему решению. А "роялти" из Фонда – первые (потом Украина) +4%.

Исполнительный директор объяснил, что эти условия являются "красными линиями", которые в первом тексте соглашения Украине удалось обойти.

Украина на это не пойдет, 100%. Не знаю, кто из политиков возьмет на себя эту ответственность. В то же время стоит прогнозировать резкие и принудительные движения со стороны США по этому соглашению,

– подчеркнул он.

Стоит отметить, что кроме нефти, газа и всех ископаемых также говорится о портовой инфраструктуре, которая обеспечивает экспорт украинского сырья за границу. То есть США фактически присвоят все механизмы добычи полезных ископаемых, которые являются собственностью Украины, и которые являются большой частью доходов в госбюджет.

Во-первых, это хуже, чем колония. Во-вторых, мы слышим от США идею о Канаде, как 51 штат, о покупке Гренландии,

– сказал Пендзин.

Он предположил, что Дональд Трамп мог специально надавить на Владимира Зеленского в Овальном кабинете, чтобы не подписать это соглашение. Украину в это время устраивали все условия, наша страна была готова подписать документ.

Сейчас же продвигают два нарратива, которые невыгодны нашему государству: военная помощь от США считается долгом, который нужно вернуть, и распространение американских посягательств на все, что формирует украинский бюджет.

Неизвестно как закончатся эти переговоры (по соглашению – 24 Канал). Если это очередная попытка США сделать для Украины сложные условия, то можно говорить, что позиция Белого дома не является нейтральной,

– подытожил исполнительный директор.

Заметим, что информацию о новых условиях соглашения распространил нардеп Ярослав Железняк со ссылкой на чиновников. Вчера президент Украины сообщил, что он попросил разобраться с соглашением и сделать разъяснения всех деталей.