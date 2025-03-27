"Гірше, ніж колонія": у новому проєкті угоди про копалини з'явилися тривожні для України умови

США запропонували Україні нову угоду щодо рідкісноземельних металів, тепер мовиться про всі копалини на території нашої країни, нафту та газ. Ба більше, наступні умови мають "підводні камені".

Про це 24 Каналу розповів виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, зауваживши, що на порядок денний знову повертаються наративи, невигідні для нашої держави. Малоймовірно, що Україна на це погодиться, але це свідчить про дивну позицію США.

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Чим небезпечні умови нової угоди для України

За умовами нової угоди, видобуток копалин має здійснюватись державними та приватними компаніями. Гроші будуть конвертуватись зразу у валюту, виводитись за кордон. Якщо через провину української сторони щось не дійшло, Україна має доплатити різницю. Водночас внеском США буде вважатись вже надана допомога з 2022 року, вони можуть отримувати прибуток за своїм рішення. А "роялті" з Фонду – перші (потім Україна) +4%.

Виконавчий директор пояснив, що ці умови є "червоними лініями", які в першому тексті угоди Україні вдалось обійти.

Україна на це не піде, 100%. Не знаю, хто з політиків візьме на себе цю відповідальність. Водночас варто прогнозувати різкі та примусові рухи з боку США щодо цієї угоди,

– наголосив він.

Варто зазначити, що крім нафти, газу та усіх копалин також мовиться про портову інфраструктуру, яка забезпечує експорт української сировини за кордон. Тобто США фактично привласнять усі механізми видобутку корисних копалин, які є власністю України, і які є великою частиною доходів до держбюджету.

По-перше, це гірше, ніж колонія. По-друге, ми чуємо від США ідею про Канаду, як 51 штат, про купівлю Гренландії,

– сказав Пендзин.

Він припустив, що Дональд Трамп міг спеціально натиснути на Володимира Зеленського в Овальному кабінеті, щоб не підписати цю угоду. Україну в цей час влаштовували усі умови, наша країна була готова підписати документ.

Зараз же просувають два наративи, які є невигідні нашій державі: військова допомога від США вважається боргом, який потрібно повернути, та розповсюдження американських зазіхань на все, що формує український бюджет.

Невідомо як закінчаться ці переговори (щодо угоди – 24 Канал). Якщо це чергова спроба США зробити для України складні умови, то можна говорити, що позиція Білого дому не є нейтральною,

– підсумував виконавчий директор.

Зауважмо, що інформацію про нові умови угоди поширив нардеп Ярослав Железняк з посиланням на урядовців. Вчора президент України повідомив, що він попросив розібратися з угодою і зробити роз'яснення всіх деталей.