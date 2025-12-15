В некоторых городах России в течение нескольких дней падали новогодние елки. Они не устояли из-за сильного ветра.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на пропагандистское росСМИ ТАСС и местные телеграмм-каналы.

Смотрите также Самолет Ан-22 в России развалился прямо в воздухе: появились эпические кадры падения

Что известно о падении елок в России?

Из-за сильного ветра в некоторых городах России попадали новогодние елки. Как сообщили местные жители Курска, там 13 декабря елка упала на проспекте Дериглазова.

Днем ранее такой же инцидент произошел в Москве – праздничная елка упала на Тверском бульваре.

Последствия падения елки в Москве: смотрите видео

Еще падение произошло в Саратове и в Белгороде, на местном Арбате. РосСМИ отмечают, что из людей никто не пострадал, а некоторые видят в инцидентах "плохой знак".

Елки попадали и в других городах / Фото росСМИ

Последние чрезвычайные происшествия в России