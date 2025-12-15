В России массово попадали новогодние елки: в чем причина
- В России в нескольких городах, включая Москву, Курск, Саратов и Белгород, попадали новогодние елки.
- Ни один человек не пострадал, но некоторые считают эти инциденты "плохим знаком".
В некоторых городах России в течение нескольких дней падали новогодние елки. Они не устояли из-за сильного ветра.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на пропагандистское росСМИ ТАСС и местные телеграмм-каналы.
Что известно о падении елок в России?
Из-за сильного ветра в некоторых городах России попадали новогодние елки. Как сообщили местные жители Курска, там 13 декабря елка упала на проспекте Дериглазова.
Днем ранее такой же инцидент произошел в Москве – праздничная елка упала на Тверском бульваре.
Последствия падения елки в Москве: смотрите видео
Еще падение произошло в Саратове и в Белгороде, на местном Арбате. РосСМИ отмечают, что из людей никто не пострадал, а некоторые видят в инцидентах "плохой знак".
Елки попадали и в других городах / Фото росСМИ
Последние чрезвычайные происшествия в России
На днях в Саратовской области сильный снегопад и метель заблокировали движение на нескольких автодорогах. Из-за непогоды были повреждены ЛЭП и пропадал свет в 205 населенных пунктах.
Ранее в Ивановской области России разбился самолет Ан-22. Сетью распространялись видео, как он начал разрушаться еще в воздухе. В результате падения погибли все, кто был на борту.
После атаки в районе ТЭЦ "Луч" в Белгороде в воздух поднялся густой дым. В части города исчезло электроснабжение.