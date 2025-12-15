Укр Рус
У Росії масово попадали новорічні ялинки: в чому причина
15 грудня, 09:54
2

У Росії масово попадали новорічні ялинки: в чому причина

Дарія Черниш
Основні тези
  • У Росії у кількох містах, включаючи Москву, Курськ, Саратов та Бєлгород, попадали новорічні ялинки.
  • Жодна людина не постраждала, але деякі вважають ці інциденти "поганим знаком".

У деяких містах Росії протягом кількох днів падали новорічні ялинки. Вони не встояли через сильний вітер.

Про це пише 24 Канал з посиланням на пропагандистське росЗМІ ТАСС та місцеві телеграм-канали.

Що відомо про падіння ялинок в Росії?

Через сильний вітер у деяких містах Росії попадали новорічні ялинки. Як повідомили місцеві жителі Курська, там 13 грудня ялинка впала на проспекті Дериглазова. 

Днем раніше такий же інцидент стався у Москві – святкова ялинка впала на Тверському бульварі. 

Наслідки падіння ялинки у Москві: дивіться відео

Ще падіння сталося в Саратові та в Бєлгороді, на місцевому Арбаті. РосЗМІ зазначають, що з людей нібито ніхто не постраждав, а дехто вбачає в інцидентах "поганий знак".

Ялинки попадали й в інших містах / Фото росЗМІ

Останні надзвичайні події в Росії

  • Днями у Саратовській області сильний снігопад і хуртовина заблокували рух на кількох автошляхах. Через негоду було пошкоджено ЛЕП і зникало світло у 205 населених пунктах.

  • Раніше в Івановській області Росії розбився літак Ан-22. Мережею ширились відео, як він почав руйнуватись ще в повітрі. Внаслідок падіння загинули усі, хто був на борту.

  • Після атаки в районі ТЕЦ "Луч" у Бєлгороді у повітря здійнявся густий дим. В частині міста зникло електропостачання.