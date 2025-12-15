У деяких містах Росії протягом кількох днів падали новорічні ялинки. Вони не встояли через сильний вітер.

Про це пише 24 Канал з посиланням на пропагандистське росЗМІ ТАСС та місцеві телеграм-канали.

Що відомо про падіння ялинок в Росії?

Через сильний вітер у деяких містах Росії попадали новорічні ялинки. Як повідомили місцеві жителі Курська, там 13 грудня ялинка впала на проспекті Дериглазова.

Днем раніше такий же інцидент стався у Москві – святкова ялинка впала на Тверському бульварі.

Наслідки падіння ялинки у Москві: дивіться відео

Ще падіння сталося в Саратові та в Бєлгороді, на місцевому Арбаті. РосЗМІ зазначають, що з людей нібито ніхто не постраждав, а дехто вбачає в інцидентах "поганий знак".

Ялинки попадали й в інших містах / Фото росЗМІ

Останні надзвичайні події в Росії