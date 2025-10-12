Российский ОПК разработал дрон-камикадзе под названием "Клин". Он может дежурить в воздухе более часа.

Беспилотник может сам выявлять и атаковать цели на расстоянии до 120 километров с ретранслятором. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Милитарный" и телеграмм-канал "Подсолнух".

Что известно о новом российском дроне "Клин"?

Согласно опубликованным данным, аппарат способен самостоятельно обнаруживать цели и атаковать их на расстоянии до 120 километров при условии применения ретранслятора. Альтернативный режим работы – функционирования как "воздушное минное поле", когда дрон патрулирует воздушное пространство около 80 минут.

Технические характеристики: взлетная масса – 13,5 килограмма;

скорость полета – от 108 до 300 километров в час;

длина фюзеляжа – 1,6 метра;

размах крыльев – 1,9 метра;

максимальная рабочая высота – до 2 километров.

боевая часть весит 5 килограммов,

предусмотрены два типа БЧ – кумулятивная и фугасная;

аппарат оснащен системой воздушного подрыва.

На обнародованных фото видны элементы, изготовленные с использованием 3D-печати, в частности оптический модуль. Аэродинамическая схема сочетает черты "дельта"-безхвостки (похожую на Shahed) с элементами "утки" – передним горизонтальным оперением; один из элементов оперения расположен в верхней части фюзеляжа.

