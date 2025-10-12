У Росії представили "шахедоподібний" дрон зі штучним інтелектом "Клин"
- Російський дрон "Клин" може виявляти та атакувати цілі на відстані до 120 км з ретранслятором, або функціонувати як "повітряне мінне поле" протягом 80 хвилин.
- Дрон має злітну масу 13,5 кг, швидкість від 108 до 300 км/год, і оснащений 5-кілограмовою бойовою частиною з двома типами БЧ – кумулятивною та фугасною.
Російський ОПК розробив дрон-камікадзе під назвою "Клин". Він може чергувати в повітрі понад годину.
Безпілотник може сам виявляти та атакувати цілі на відстані до 120 кілометрів з ретранслятором. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Мілітарний" і телеграм-канал "Соняшник".
Що відомо про новий російський дрон "Клин"?
Згідно з опублікованими даними, апарат здатен самостійно виявляти цілі та атакувати їх на відстані до 120 кілометрів за умови застосування ретранслятора. Альтернативний режим роботи – функціонування як "повітряне мінне поле", коли дрон патрулює повітряний простір близько 80 хвилин.
Технічні характеристики: злітна маса – 13,5 кілограма;
- швидкість польоту – від 108 до 300 кілометрів на годину;
- довжина фюзеляжу – 1,6 метра;
- розмах крил – 1,9 метра;
- максимальна робоча висота – до 2 кілометрів.
- бойова частина важить 5 кілограмів,
- передбачені два типи БЧ – кумулятивна та фугасна;
- апарат оснащений системою повітряного підриву.
На оприлюднених фото видно елементи, виготовлені з використанням 3D-друку, зокрема оптичний модуль. Аеродинамічна схема поєднує риси "дельта"-безхвостки (схожу на Shahed) із елементами "качки" – переднім горизонтальним оперенням; один із елементів оперення розташований у верхній частині фюзеляжу.
"Шахеди" тепер здатні бити по рухомих цілях
Росія використала нову модифікацію "Шахедів" із нічною оптикою для атаки на український залізничний ешелон, що перевозив пальне, на відстані 150 – 200 км від кордону на Чернігівщині.
Дрон має іранське походження та оснажений потужним мінікомп’ютером Nvidia Jetson Orin, здатним обробляти відео та виконувати завдання автономного розпізнавання цілей.