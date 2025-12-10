Война гораздо важнее, – Зеленский сказал, когда назначит нового руководителя Офиса Президента

Президент Владимир Зеленский заявил, что вопрос назначения главы Офиса Президента не является первостепенным на фоне тех, которые связаны с войной. Он пошутил, что проще ликвидировать сам Офис, чем назначить его руководителя.

Об этом глава государства сказал, отвечая на вопрос журналистов, передает 24 Канал. Смотрите также Кто возглавит Офис Президента: СМИ назвали вероятного кандидата Что сказал Зеленский о назначении руководителя Офиса Президента? По словам Зеленского, сейчас есть много вопросов относительно перезагрузки Офиса Президента и назначения нового руководителя. Честно, скажу вам откровенно, на сегодня столько таких вопросов, столько всего, столько таких разных предложений, обмена мнений. Честно: война намного важнее. Поэтому такое ощущение, что легче, чем назначать человека, ликвидировать Офис,

– заявил президент. Назначение нового руководителя Офиса Президента: коротко о главном 8 декабря Зеленский подтвердил, что рассматривает пять кандидатур на должность главы Офиса Президента. Среди них министр цифровой трансформации Михаил Федоров, министр обороны Денис Шмыгаль, руководитель ГУР Кирилл Буданов, первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица и заместитель председателя ОП полковник Павел Палиса.

Заметим, что перед этим, 4 декабря, президент провел встречи с кандидатами на должность нового руководителя Офиса Президента. Тогда он сообщил, что решение о назначении будет уже "в ближайшее время".

Напомним, что 28 ноября Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Андрея Ермака с должности руководителя Офиса Президента. Перед этим у Ермака проводили обыски. Однако по итогам проведенных следственных действий и обысков о подозрении ни одному лицу не сообщали.