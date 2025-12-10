Війна набагато важливіша, – Зеленський сказав, коли призначить нового керівника Офісу Президента

Президент Володимир Зеленський заявив, що питання призначення очільника Офісу Президента не є першорядним на тлі тих, що пов’язані з війною. Він пожартував, що простіше ліквідувати сам Офіс, ніж призначити його керівника.

Про це глава держави сказав, відповідаючи на запитання журналістів, передає 24 Канал. Що сказав Зеленський про призначення керівника Офісу Президента? За словами Зеленського, наразі є багато питань щодо перезавантаження Офісу Президента і призначення нового керівника. Чесно, скажу вам відверто, на сьогодні стільки таких запитань, стільки всього, стільки таких різних пропозицій, обміну думок. Чесно: війна набагато важливіша. Тому таке відчуття, що легше, чим призначати людину, ліквідувати Офіс,

– заявив президент. Призначення нового керівника Офісу Президента: коротко про головне 8 грудня Зеленський підтвердив, що розглядає п’ять кандидатур на посаду голови Офісу Президента. Серед них міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, міністр оборони Денис Шмигаль, керівник ГУР Кирило Буданов, перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця та заступник голови ОП полковник Павло Паліса.

Зауважимо, що перед цим, 4 грудня, президент провів зустрічі з кандидатами на посаду нового керівника Офісу Президента. Тоді він повідомив, що рішення щодо призначення буде вже "найближчим часом".

Нагадаємо, що 28 листопада Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Андрія Єрмака з посади керівника Офісу Президента. Перед цим в Єрмака проводили обшуки. Однак за підсумками проведених слідчих дій та обшуків про підозру жодній особі не повідомляли.