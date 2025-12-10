Про це глава держави сказав, відповідаючи на запитання журналістів, передає 24 Канал.

Що сказав Зеленський про призначення керівника Офісу Президента?

За словами Зеленського, наразі є багато питань щодо перезавантаження Офісу Президента і призначення нового керівника.

Чесно, скажу вам відверто, на сьогодні стільки таких запитань, стільки всього, стільки таких різних пропозицій, обміну думок. Чесно: війна набагато важливіша. Тому таке відчуття, що легше, чим призначати людину, ліквідувати Офіс,

– заявив президент.

Призначення нового керівника Офісу Президента: коротко про головне