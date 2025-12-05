Про це повідомляє LIGA.net з посиланням на джерела у Верховній Раді та фракції "Слуга народу", передає 24 Канал.

Хто може стати главою ОП?

За даними джерел видання, на посаду глави Офісу президента після звільнення Єрмака, ймовірно, буде призначено Михайла Федорова, внаслідок чого посада міністра цифрової трансформації стане відкритою.

За словами одного зі співрозмовників, також через тиждень, з 15 грудня парламент може розглянути питання відставки віцепрем'єр-міністра з відновлення – міністра розвитку громад та територій Олексія Кулеби.

Крім того, це може зачепити й міністра освіти та науки Оксена Лісового. Також зазначається, що, імовірно, новим міністром юстиції після звільнення Германа Галущенка стане народний депутат Денис Маслов.

Що про це повідомляли раніше?