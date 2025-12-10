Об этом глава государства сказал, отвечая на вопрос журналистов, передает 24 Канал.

Смотрите также Кто возглавит Офис Президента: СМИ назвали вероятного кандидата

Что сказал Зеленский о назначении руководителя Офиса Президента?

По словам Зеленского, сейчас есть много вопросов относительно перезагрузки Офиса Президента и назначения нового руководителя.

Честно, скажу вам откровенно, на сегодня столько таких вопросов, столько всего, столько таких разных предложений, обмена мнений. Честно: война намного важнее. Поэтому такое ощущение, что легче, чем назначать человека, ликвидировать Офис,

– заявил президент.

Назначение нового руководителя Офиса Президента: коротко о главном