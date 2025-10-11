Укр Рус
11 октября, 18:03
Удар по НПЗ в Башкортостане: что важного могли поразить дроны СБУ

София Рожик
Основные тезисы
  • Дроны СБУ 3 октября атаковали НПЗ "Башнефть-Новойл" в Башкортостане, повредив установку АВТ-5.
  • Установка АВТ-5 является ключевой для первичной переработки нефти, без которой дальнейшая переработка сырья невозможна.

Дроны СБУ атаковали НПЗ "Башнефть-Новойл" в Башкортостане. Объект расположен в городе Уфа в 1400 километрах от государственной границы Украины.

Осинтеры "КиберБорошна" предположили, что могло быть поражено во время этой атаки, передает 24 Канал.

Смотрите больше "В глубоком тылу нет безопасных мест": СБУ успешно атаковала НПЗ в Башкортостане

Что могли поразить дроны на НПЗ в Уфе?

Проанализировав фото пораженного НПЗ, осинтеры сделали вывод, что была повреждена установка АВТ-5.

Она является первичной установкой по переработке нефти и ключевой в производственном процессе. Без АВТ дальнейшая переработка сырья невозможна.

Поражение на НПЗ в Уфе / Фото "КиберБорошна"

 

Кроме того, в сети предполагают, что также была поражена установка АВТ-6 НПЗ "Башнефть-УНПЗ" в Уфе. Но визуального подтверждения этому нет.

Где расположена АВТ-5: смотрите на карте

