Удар по НПЗ в Башкортостане: что важного могли поразить дроны СБУ
- Дроны СБУ 3 октября атаковали НПЗ "Башнефть-Новойл" в Башкортостане, повредив установку АВТ-5.
- Установка АВТ-5 является ключевой для первичной переработки нефти, без которой дальнейшая переработка сырья невозможна.
Дроны СБУ атаковали НПЗ "Башнефть-Новойл" в Башкортостане. Объект расположен в городе Уфа в 1400 километрах от государственной границы Украины.
Осинтеры "КиберБорошна" предположили, что могло быть поражено во время этой атаки, передает 24 Канал.
Что могли поразить дроны на НПЗ в Уфе?
Проанализировав фото пораженного НПЗ, осинтеры сделали вывод, что была повреждена установка АВТ-5.
Она является первичной установкой по переработке нефти и ключевой в производственном процессе. Без АВТ дальнейшая переработка сырья невозможна.
Поражение на НПЗ в Уфе / Фото "КиберБорошна"
Кроме того, в сети предполагают, что также была поражена установка АВТ-6 НПЗ "Башнефть-УНПЗ" в Уфе. Но визуального подтверждения этому нет.
Где расположена АВТ-5: смотрите на карте
