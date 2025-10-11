Дрони СБУ атакували НПЗ "Башнефть-Новойл" у Башкортостані. Об'єкт розташований у місті Уфа за 1400 кілометрів від державного кордону України.

Осінтери "КіберБорошна" припустили, що могло бути уражено під час цієї атаки, передає 24 Канал.

Дивіться більше "У глибокому тилу немає безпечних місць": СБУ успішно атакувала НПЗ у Башкортостані

Що могли уразити дрони на НПЗ в Уфі?

Проаналізувавши фото ураженого НПЗ, осінтери зробили висновок, що було пошкоджено установку АВТ-5.

Вона є первинною установкою з переробки нафти і ключовою у виробничому процесі. Без АВТ подальша переробка сировини неможлива.

Ураження на НПЗ в Уфі / Фото "КіберБорошна"

Окрім того, у мережі припускають, що також було уражено установку АВТ-6 НПЗ "Башнефть-УНПЗ" в Уфі. Але візуального підтвердження цьому немає.

Де розташована АВТ-5: дивіться на карті

