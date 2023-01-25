Пятое колесо к телеге или последняя надежда: cпецтрибунал для Путина и не только

Понимание, что виновные в агрессивной войне против Украины должны понести ответственность, появилось еще задолго до полномасштабного вторжения. Далее читайте в эксклюзивном блоге для сайта 24 Канала.

В конце февраля 2022 года эта риторика активизировалась, но существует ли единое видение будущего суда, или мы готовы согласиться на любой суррогат?

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Что и для кого: юрисдикция спецтрибунала

Будущий суд будет независимым ad hoc учреждением, созданным для рассмотрения исключительно украинского кейса. Его предметная юрисдикция будет ограничиваться преступлением агрессии. С привлечением к ответственности за другие международные преступления в теории проблем не возникает: есть украинские суды, иностранные с универсальной юрисдикцией, наконец, Международный уголовный суд.

Любые идеи по созданию специального суда для военных преступлений, "специального ювенального суда", специального суда для диктатора Владимира Путина и, вероятно, "судочка" для Александра Лукашенко выглядят хайповыми, но нецелесообразными с юридической точки зрения.

У спецтрибунала будет компетенция привлечь к ответственности и Путина, и Лукашенко, и Лаврова, и других высокопоставленных должностных лиц при условии надлежащего образования, что позволит не принимать во внимание их иммунитеты и привилегии. Спецтрибунал будет рассматривать агрессию, начиная с оккупации Крыма в 2014 году.

Почему не МКС: специально для Карим Хана

В последнее время даже в резолюциях региональных организаций появляются положения, похоже, только для прокурора МКС, обеспокоенного авторитетом своего суда. Поддерживая пункт 5 резолюции Европейского парламента от 19 января 2023 года, следует повторить, что спецтрибунал мало повлияет на то, что остается "спящей красавицей" даже после принятия Кампальских поправок.

Авторитет МКС относительно преступления агрессии подрывает, прежде всего, отсутствие политической воли у государств-членов, имеющих скелеты в шкафу собственной истории. В конце концов, "запустить" юрисдикцию МКС невозможно, потому что:

как МКС будет привлекать к ответственности должностных лиц государств, совершивших агрессию, но не являющихся членами суда, в отношении государства, которое тоже не является членом (прямо предусмотрена невозможность такой опции);

Совбез никогда не проголосует за признание того, что Россия совершает агрессию против Украины. Соответственно это преступление не передадут на рассмотрение МКС по инициативе прокурора МКС и самого Совбеза;

вопрос, будет ли иметь обратное действие во времени "удивительная" ратификация всеми государствами необходимых международных договоров;

что делать с агрессией, продолжавшейся до вступления в силу Кампальских поправок.

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Стоит ли быть гибкими

Дополнительно: ни заявления Верховной Рады о признании юрисдикции МКС, ни постановления самого суда и Офиса прокурора, очевидно, не включают преступление агрессии в круг предметной компетенции. А позиция Карим Хана похожа на позицию Олафа Шольца – хочется помочь, но не очень.

Использование техники "купи слона" способно вывести из равновесия собеседника за 5 повторов. Непонимание того, какого слона и за какие деньги, доводит до истерики.

С одной стороны: предложить общий каркас спецтрибунала, а дальше нанизывать на него функционал, кажется разумным. Ведь стержневой целью Украины является обеспечение справедливости для жертв и неповторение преступления, а не то, на какой скамье будут сидеть Путин и Лукашенко.

Поэтому Украина предоставляет простор для поиска компромисса: международный, гибридный или смешанный, универсальный или региональный, украинские или иностранные судьи, украинская процедура, стандарты МКС и т.д. Наконец, наше государство – жертва агрессии, во время которой международное право подверглось сокрушительной девальвации. Поэтому не следует зацикливаться на какой-либо из действующих в истории моделей, можно превратиться в "законодателя мод".

Но с другой стороны, неизвестность пугает. Несмотря на то, что ad hoc трибунал не создаст прецедент, он обусловит активизацию поисков справедливости другими государствами, пострадавшими от агрессии. Следовательно, можно понять позицию, например, ЮАР в Генассамблее ООН: страна поддерживает Украину, но колеблется, поддерживать ли создание ящика Пандоры.

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Расширило бы коалицию за спецтрибунал включение в соответствующие резолюции, по меньшей мере, концепции, а лучше – устава и правил и процедур суда? Ответ неоднозначен. А вот угроза действующей ситуации – конкретная.

Договоренность о спецтрибунале, даже на международном уровне и даже с широкой поддержкой, не означает ничего без ее воплощения в деятельности этого спецтрибунала. Создание непонятно чего может занять непонятно сколько времени. А это замкнутый круг девальвации международного права.

Кому действительно нужен спецтрибунал

Спецтрибунал – стратегически важный. Он непременная составляющая развития мира, гарантий неповторения, восстановления справедливости и возмещения вреда. В теории российские активы, вероятно, могли быть переданы Украине согласно решению суда о временных мерах. Спецтрибунал был нужен уже после Крыма, но Украина получила дырявый санкционный режим и дырявое небо, через которое сегодня летят дроны и ракеты.

Нужен ли спецтрибунал только Украине? Нет, он необходим международному сообществу для того, чтобы спасти остатки международного правопорядка и безопасности. Вдобавок, спецтрибунал – станет лакмусовой бумажкой.

Если повторится история с кейсом Грузии в МКС, а мир потратит миллионы на учреждение, в котором Фемида встретится с "Ванькой", а не Владимиром и Александром, следует сразу распустить ООН и готовиться к эре мировой войны, ведь будет доминировать право силы, а не международное право.