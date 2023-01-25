Как за годы изменился Киселев

Что все эти годы происходило с пропагандистом? Киселев по-прежнему руководит пропагандистским агентством "Россия сегодня". Она давно переросла в целый завод по производству виртуальной реальности. И, да, он все еще ведет авторскую передачу "Вести недели", где рассказывает о российских достижениях. То есть в последние месяцы этой программе скорее подходит название "Груз 200 недели".

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За эти годы Киселев достиг пенсионного возраста. Это ясно видно на кадрах, снятых за пределами его студии.

Киселев изрядно постарел: видео

Однако на съемках своей пропагандистской программы Киселев выглядит гораздо свежее: видео

Похоже, что над внешним видом Киселева работают самые лучшие гримеры России. А лучшие гримеры в России – это, как известно, гримеры Ленина.

Студию, конечно, Киселеву сделали капитальную. Интересно, его фанатов из Мурманска и Саранска не смущает, что у них дома нет унитазов, зато у их кумира – хрустальный пол, а также плазменные экраны, встроенные в стол на месте ДСП?

Победа всех побед – "взятие" Соледара

Итак, какая главная новость на этой неделе?

Киселев рассказывает об "успехе" на фронте: видео

А мы с вами что-то пропустили? Российская армия имеет некий "важный успех". Что это может быть? Они отбили Херсон? Окружили Харьков? Может, они вот-вот возьмут Киев? Нет. Все это мелочи по сравнению с действительно "большим успехом" русского оружия.

Вторая армия мира, как сообщает Киселев, взяла под контроль стратегически важный город, тайную столицу Украины и НАТО, гигантский мегаполис районного значения – Соледар.

Киселев и его пузатая братва показывают сюжет из якобы полностью оккупированного русской армией города. Но, конечно, выходит тотальная "несложуха". На кадрах – разруха, а россияне говорят, что город взяли "молниеносно".

Действительно, по состоянию домов и автомобилей "не скажешь", что здесь вообще происходили какие-нибудь бои. Российская армия взяла эти кварталы "буквально голыми руками". С подразделениями ВСУ они сражались на кулаках.

Киселев показал уничтоженный Соледар: видео

Так называемый "военкор" Солодков крайне осторожно передвигается развалинами уничтоженного за полгода боев квартала. Оно и неудивительно. Во-первых, нужно не споткнуться о разбросанные тела вагнеровцев. Во-вторых, в городе, который "полностью взяли", оказывается очень опасно.

Но, конечно, не потому, что на соседних улицах идут бои, и в любой момент здесь могут оказаться спецподразделения ВСУ – нет. Это потому, что застрелить могут русские военные. На радостях.

Пропагандисты открыто показывают химическое оружие и свои позиции

Другой пропагандистский репортаж якобы из-под Донецка – еще более гениальный. Здесь русские солдаты вместе с пропагандистами открыто наговаривают себе суд. Прямо на камеру они хвастаются применением химических веществ.

Оккупант открыто говорит о химическом оружии: видео

Ну а дальше была уже традиционная для российских пропагандистов рубрика – "сдаем позиции".

Российский "военкор" сдал свои позиции: видео

Мне что-то подсказывает, что ни этой артиллерийской установки, ни этих артиллеристов больше не существует. Но в России это не имеет никакого значения. Главное, что Киселев смог показать в своей программе интересный и убедительный пропагандистский сюжет. А солдат еще нарожают.

Киселев признал, что Украина "руководит" всем миром

Далее Киселев пытался отвлечь внимание россиян от войны и "хлопка" "загнивающим Западом". Его слова о западной помощи Украине – просто панические. Единственным аргументом, почему нельзя давать Украине танки – оказывается нытье о том, что Киев как-то неправильно о них просит.

Киселев об украинских властях: видео

Видите, как от "Украины никогда не существовало" до "Украина руководит всем Западом" всего 11 месяцев "специальной военной операции". Подумайте об этом, россияне, и попробуйте хоть сейчас остановить свое руководство.

В программе, которая длилась 2,5 часа, было еще 3 сюжета о смертях и похоронах. Все, как должно быть в молодой и цветущей стране. Еще несколько раз показали Владимира Путина, но недолго.

После этого слышим ложь о том, как оккупанты наносят высокоточные удары танками через реку Днепр "исключительно" по позициям украинских военных в Херсоне.

Оккупанты рассказывают, что стреляют по городу, но в ВСУ: видео

Киселев уже не тот

После двух с половиной часов маразма вывод только один – Киселев уже не тот. Успехи защитников и защитниц Украины сбили с него имперскую спесь. Чувствуется, что пропагандист просто досиживает в эфире отведенное время. Так же, как Путин в Кремле.

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Они все говорят тот самый бред, что и 9 лет назад во время первого вторжения в Украину, и 15 лет назад во время вторжения в Грузию, и почти четверть века назад во время второго вторжения в Ичкерию. Но в глазах у них – страх. Они не знают, что будет завтра. Но догадываются. Лучше всего об этом свидетельствует, пожалуй, даже не ПВО в Москве. А ПВО у резиденции Путина в Ново-Огарево.

Боятся они и начинают бояться все россияне. Однако украинцы не отвечают россиянам тем же – убийствами и издевательствами. Мы остаемся людьми, мы сражаемся только с вооруженными оккупантами, которые пытаются отобрать у нас наши земли и наших людей.

Однако мы никогда ничего не забудем, и я точно знаю, что мы достигнем справедливости. Но вот какой она будет – справедливость по отношению к мучителям?

Раньше мне казалось, что достаточно "формулы мира" Зеленского. Она предусматривает полный вывод российских войск с территории Украины, трибунал для военных преступников, репарации из российского кармана, демилитаризацию России, взятие под международный контроль природных ресурсов государства-агрессора, а также распад империи и освобождение угнетенных народов.

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Нужно помешать третьему нацизму

Но после событий прошлых недель, после выведения на новый уровень массовых и циничных убийств украинцев со стороны россиян – как этого может быть достаточно? Россиян нужно наказывать жестче, чем немцев после Второй мировой войны. Потому что эти творят зверства, несмотря на:

опыт своих предшественников;

то, что во всем мире есть камеры и Интернет;

то, что в 20 веке люди были гораздо меньше знали о мире, чем россияне в 21 веке.

Потому нужны новые креативные подходы. Гуманные, но очень жесткие. Такие, чтобы третий нацизм никогда и нигде не возник. Ни в России, ни в любом другом мире.

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