Як за роки змінився Кісельов

Що ж усі ці роки відбувалося з пропагандистом? Кісельов, як і раніше, керує пропагандистською агенцією "Росія сьогодні". Вона давно переросла у цілий завод з виробництва віртуальної реальності. І, так, він все ще веде авторську програму "Вісті тижня", де розповідає про російські досягнення. Тобто в останні місяці цій програмі скоріше підходить назва "Груз 200 тижня".

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За ці роки Кісельов досягнув пенсійного віку. Це виразно видно на кадрах, знятих за межами його студії.

Кісельов добряче постарів: відео

Однак на зйомках своєї пропагандистської програми Кисельов має набагато свіжіший вигляд: відео

Схоже, що над зовнішнім виглядом Кісельова працюють найкращі гримери Росії. А найкращі гримери в Росії – це, як відомо, гримери Леніна.

Студію, звичайно, Кісельову зробили капітальну. Цікаво, його фанатів із Мурманська та Саранська не бентежить, що у них вдома немає унітазів, зате у їхнього кумира – кришталева підлога, а також плазмові екрани, вбудовані у стіл на місці ДСП?

Перемога усіх перемог – "взяття" Соледара

Отож, яка головна новина цього тижня?

Кісельов розповідає про "успіх" на фронті: відео

Ой, а ми з вами щось пропустили? Російська армія має якийсь "важливий успіх". Що це може бути? Вони відбили Херсон? Оточили Харків? Можливо, вони ось-ось візьмуть Київ? Ні. Все це дрібниці у порівнянні зі справді "великим успіхом" російської зброї.

Друга армія світу, як повідомляє нам Кісельов, взяла під контроль стратегічно важливе місто, таємну столицю України та НАТО, гігантський мегаполіс районного значення – Соледар.

Кісельов та його пузата братва показують сюжет із нібито повністю окупованого російською армією міста. Але, звісно, виходить тотальна "нескладуха". На кадрах – розруха, а росіяни кажуть, що місто взяли "блискавично".

Справді, по стану будинків та автомобілів "не скажеш", що тут взагалі відбувалися якісь бої. Російська армія взяла ці квартали "буквально голими руками". З підрозділами ЗСУ вони билися на кулаках.

Кісельов показав знищений Соледар: відео

Так званий "воєнкор" Солодков вкрай обережно пересувається руїнами знищеного за пів року боями кварталу. Воно й не дивно. По-перше, треба не спіткнутися об розкидані тіла вагнерівців. По-друге, у місті, яке "повністю взяли", виявляється – дуже небезпечно.

Але, звісно, не тому, що на сусідніх вулицях йдуть бої, і будь-якої миті тут можуть виявитися спецпідрозділи ЗСУ – ні. Це тому, що застрелити можуть російські військові. На радощах.

Пропагандисти відкрито показують хімічну зброю і власні позиції

Інший пропагандистський репортаж нібито з-під Донецька – ще геніальніший. Тут російські солдати разом із пропагандистами відкрито намовляють собі на суд. Прямо на камеру вони вихваляються застосуванням хімічних речовин.

Окупант відкрито говорить про хімічну зброю: відео

Ну а далі була вже традиційна для російських пропагандистів рубрика – "здаємо позиції".

Російський "воєнкор" здав власні позиції: відео

Щось мені підказує, що ні цієї артилерійської установки, ні цих артилеристів більше не існує. Але в Росії це не має жодного значення. Головне, що Кісельов зміг показати у своїй програмі цікавий та переконливий пропагандистський сюжет. А солдатів – ще народять.

Кісельов визнав, що Україна "керує" всім Заходом

Далі Кісельов намагався відвернути увагу росіян від війни й "бавовни" "загниваючим Заходом". Його слова про західну допомогу Україні – просто панічні. Єдиним аргументом, чому не можна давати Україні танки, – виявляється ниття про те, що Київ якось неправильно про них просить.

Кісельов про українську владу: відео

Бачите, як від "України ніколи не існувало" до "Україна керує всім Заходом" лише 11 місяців "спеціальної військової операції". Подумайте про це, росіяни, і спробуйте хоч зараз зупинити своє керівництво.

У програмі, яка тривала 2,5 години, було ще 3 сюжети про смерті та похорони. Все, як і має бути у молодій та квітучій країні. Ще кілька разів показали Владіміра Путіна, але недовго.

Після цього чуємо брехню про те, як окупанти завдають високоточних ударів танками через річку Дніпро "виключно" по позиціях українських військових у Херсоні.

Окупанти розказують, що стріляють по місту, але в ЗСУ: відео

Кісельов вже не той

Після двох з половиною годин маразму висновок лише один – Кісельов вже не той. Успіхи захисників і захисниць України збили з нього імперську пиху. Відчувається, що пропагандист просто досиджує в ефірі відведений час. Так само як Путін у Кремлі.

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Вони всі говорять ту саму маячню, що і 9 років тому під час першого вторгнення в Україну, і 15 років тому під час вторгнення до Грузії, і майже чверть століття тому під час другого вторгнення до Ічкерії. Але в очах у них – страх. Вони не знають, що буде завтра. Але здогадуються. Найкраще про це свідчить, мабуть, навіть не ППО в Москві. А ППО біля резиденції Путіна у Ново-Огарьово.

Бояться вони – і починають боятися усі росіяни. Однак українці не відповідають росіянам тим же – вбивствами та знущаннями. Ми залишаємось людьми, ми воюємо лише з озброєними окупантами, які намагаються відібрати у нас наші землі й наших людей.

Однак ми ніколи нічого не забудемо, і я точно знаю що ми досягнемо справедливості. Але ось якою вона буде – справедливість щодо мучителів?

Раніше мені здавалося, що достатньо "формули миру" Зеленського. Вона передбачає повне виведення російських військ з території України, трибунал для військових злочинців, репарації з російської кишені, демілітаризацію Росії, взяття під міжнародний контроль природних ресурсів держави-агресорки, а також розпад імперії та визволення пригноблених народів.

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Потрібно завадити третьому нацизму

Але після подій минулих тижнів, після виведення на новий рівень масових та цинічних вбивств українців з боку росіян – як цього може бути достатньо? Росіян потрібно карати жорсткіше, ніж німців після Другої світової. Тому що ці творять звірства, попри:

досвід своїх попередників;

те, що в усьому світі є камери та інтернет;

те, що у 20 столітті люди були набагато менше знали про світ, аніж росіяни у 21 столітті.

Тому потрібні нові креативні підходи. Гуманні, але дуже жорсткі. Такі, щоб третій нацизм вже ніколи й ніде не виникнув. Ні у Росії, ні будь-де інше у світі.

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