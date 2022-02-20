"Нужно вернуться к первоначальному варианту": Китай призвал Украину выполнить минские соглашения

Министр иностранных дел Китая считает, что решить войну Украины и России можно выполнением минских договоренностей. Ван Йи призвал все стороны сосредоточиться именно на этом.

Об этом глава китайского МИД заявил на конференции по безопасности в Мюнхене, информирует 24 канал. По его словам, именно в Минских соглашениях Пекин видит путь выхода из кризиса.

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Глава МИД Китая: Украина не должна быть линией борьбы

"Нужно вернуться к первоначальному варианту – минских договоренностей", – сказал он и добавил, что сосредоточение не должно быть на том, чтобы "усиливать напряжение, сеять панику и говорить о риске (полномасштабной – 24 канал) войны".

На той же Мюнхенской конференции Владимир Зеленский заявил , что Украина должна выполнять минские соглашения, хоть он и не подписывал документ. По словам президента, окончание войны ищут во всех возможных форматах.

Также по мнению министра иностранных дел Китая, все стороны выражают готовность работать именно в формате минских соглашений. Он отметил, что и госсекретарь США Энтони Блинкен заверил его, что поддерживает это направление.

Украина должна быть мостом, который соединяет Запад и Восток, а не линией борьбы между великими державами,

– подчеркнул Ван Йи.

Как отметил китайский министр, суверенитет, независимость и территориальная целостность любого государства, в частности Украины, должны уважаться. В Пекине же не ставят под сомнение этот принцип, а "всем надо обсудить ситуацию, составить план по выполнению положений и согласовать график", – пояснил он.

Минские договоренности: что известно

Минские соглашения – это документ, который согласовали на саммите в Минске 11 – 12 февраля 2015 года лидеры Германии, Франции, Украины и России. Цель документа – деэскалация вооруженного конфликта на востоке Украины.

Однако часто возникают разногласия в трактовке "Минска". В договоренностях прописаны вывод иностранных войск, проведение выборов и возвращение Украине контроля за границами.

Впрочем, проблема заключается в том, что нет четкого порядка для этих шагов, а потому каждая сторона трактует по-своему. Владимир Зеленский в одном из последних заявлений сказал, что минские соглашения "составлены бездарно", а Украина в документе – в более слабых позициях.

Важно – выступление президента на Мюнхенской конференции: смотрите видео