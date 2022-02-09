Об этом заявили Си Цзиньпин и Владимир Путин перед открытием Олимпиады в Пекине. В Кремле громко сказали, что Китай – их главный союзник, забыв добавить, что Россия же для Китая – новый сырьевой придаток.

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Что обсудили Путин и Си Цзиньпин

В день открытия Олимпиады в Пекине Путин и Си Цзиньпин громко заявили о подписании совместного заявления. Первое, на чем акцентировали внимание, это призыв к Западу, в частности США, отказаться от подходов периода Холодной войны.

Дальше в документе много слов о том, что только Китай и Россия вместе могут обеспечить мир и порядок на всей планете, а потому Запад должен уступить им главенствующую роль в мире.

Но самое интересное, конечно же, касалось общего между Китаем и Россией противостояния с Западом. Здесь Путин и Си Цзиньпин все же объединились и осудили дальнейшее расширение НАТО на восток, а также создание военных альянсов в Индо-Тихоокеанском регионе.

В целом такое совместное заявление было более чем ожидаемо. Ведь Китай после создания альянса AUKUS между США, Великобританией и Австралией частично теряет вес в Индо-Тихоокеанском регионе, а Россия после расширения НАТО потеряет остатки своего влияния в Восточной Европе.

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В совместном обращении Путину удалось выбить из Си Цзиньпина еще одну важную для него фразу – Китай поддерживает все требования России к США и НАТО.

Но стоит отметить, что эта фраза звучит достаточно размыто. Если говорить дословно, то Китай относится с пониманием и поддерживает выдвинутые Россией требования гарантий безопасности. На этом всё.

Как Китай использует Россию в своих целях

Вот здесь и начинают проявляться первые признаки того, что именно Китай решил взять на себя главенствующую роль в регионе, а России отводится лишь роль сырьевого придатка.

По сути, Китай использует Россию в своих амбициозных целях. Весь документ просто кричит о том, что Пекин провозглашает начало формирования нового геополитического блока в Евразии, который должен выступить против коллективного Запада.

Это объявление говорит о том, что Китай всерьез намерен выставить против западной демократии условно восточную автократию.

Но здесь кроется самое главное – как именно Пекин готов формировать новый миропорядок в регионе. Конечно, в Кремле заявляют о том, что и Китай и Россия равноправные партнеры нового потенциального блока.

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Но в совместном заявлении есть несколько блоков о том, что в новой политической архитектуре безопасности ключевую роль должны сыграть Шанхайская организация сотрудничества и китайская инициатива "Один пояс – один путь".

В то же время в документе нет ни слова о хваленой ОДКБ или о российском проекте Евразийского экономического союза. Нет, они в новой архитектуре не нужны.

Что это значит?

А то что все инициативы Кремля Пекин отбросил в сторону, заявив, что в новом мире будут только китайские проекты, а от России требуется лишь сырье и человеческий ресурс на случай войны.

Доказательством этого тезиса является то, какие условные выгоды Путин получил от визита в Пекин. Да, он получил публичную поддержку его требований к США и НАТО, но к этому мы еще вернемся. Главное, чем хвастался Путин – это новые экономические договоренности.



Путин получил поддержку его требований к США и НАТО / Фото Getty Images

Путин привез Си Цзиньпину очень важный контракт по увеличению экспорта газа в Китай до 48 миллиардов кубометров в год. То есть Россия обязывается качать в Китай на 10 миллиардов кубов в год больше.

Кроме того, Путин привез Си Цзиньпину новый контракт на увеличение поставок российской нефти.

Но отдельный пункт, от которого Путина распирала гордость – это планы увеличить объем торговли между двумя странами до 200 миллиардов долларов по сравнению со 140 миллиардами, достигнутыми в 2021 году.

Правда он забыл добавить, что в этом товарообороте Россия также участвует всего лишь как сырьевой придаток Китая. В нынешних условиях Китай больше покупает сырья у России, нежели завозит своих товаров в эту страну.

Справка. Для сравнения, товарооборот Китая и США в 2021 году составил около 755 миллиардов долларов. Из них только 180 миллиардов – это импортируемые Китаем американские товары, а всё остальное – китайский экспорт в США.

То есть китайцы зарабатывают на американском рынке, а не вывозят что-то из США. Такая же тенденция наблюдается и в товарообороте Китая и Евросоюза.

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В этом отличии кроется еще одна важная деталь – Путин ищет помощи у Китая на случай введения западных санкций. Но единственное, чем Китай может помочь – это покупать у России дешевые энергоресурсы.

Тот же контракт на поставки газа обязывает Россию 30 лет поставлять Поднебесной газ по льготным ценам.

В то же время, Пекин вряд-ли пойдет на большую поддержку Москвы. Ведь, с одной стороны, Китаю выгодно нагнетать противостояние России и США, а с другой – если он окажет значительную экономическую помощь Москве, его самого ждут санкции. В Белом доме об этом уже прямо заявили.

Как думаете, какой рынок Китай боится потерять больше: тот, с которого в любом случае можно качать энергоресурсы, или тот, на котором он зарабатывает триллионы долларов на продаже своих товаров? Ответ очевиден.



Си Цзиньпин вряд-ли пойдет на большую поддержку Москвы / Фото Getty Images

Да, Пекин бросает сегодня вызов всему Западу в своей попытке изменить архитектуру геополитики. Он предлагает новое видение, где нет огромных политических блоков, а демократия – это нечто, что может меняться в зависимости от особенностей региона.

Мол, Западу не стоит навязывать миру свои идеалы.

Китаю не нужна война в Украине

В то же время, Пекину не нужна война в Украине, иначе это заденет и его. Этот вопрос сильно прослеживается в совместном заявлении. Путин всячески признал политику "единого Китая" и назвал Тайвань частью Поднебесной, а вот Си Цзиньпин ни слова не обронил о Крыме.

Да и в целом вопрос Украины лидер Китая обошел стороной. Глава МИД страны открыто заявил, что война в Европе, крупнейшем торговом партнере Китая, Пекину не нужна.

Путин всячески пытался бросить вызов Западу, пытаясь закрепить за собой роль лидера евразийского мира.

Но когда Запад поставил его на место, ему пришлось бежать к Си Цзиньпину и соглашаться на второстепенные роли, лишь бы оставаться у власти. Ведь россияне проглотят и такую "маленькую победоносную войну".