Джейк Салливан – советник Джо Байдена по национальной безопасности – заявил, что экономика России связана с экономикой Китая. Пекин должен учесть предупреждение от США при контакте с Кремлем.
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В общем, на наш взгляд, Пекин понесет часть цены за вторжение России в Украину,
– подчеркнул Салливан.
У Белого дома есть "мощный пакет санкций"
- Джен Псаки – спикер Белого дома – заявила, что Штаты уже подготовили мощный пакет санкций.
- Они будут оказывать сокрушительное влияние на российскую экономику.
- Псаки отметила, что для согласования нового пакета санкций в отношении окружения президента России Владимира Путина Белый дом тесно сотрудничает с сенаторами.
- Псаки подчеркнула: "Мы разработали конкретные санкционные пакеты как для российских элит, так и для членов их семей".
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