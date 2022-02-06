Джейк Салливан – советник Джо Байдена по национальной безопасности – заявил, что экономика России связана с экономикой Китая. Пекин должен учесть предупреждение от США при контакте с Кремлем.

Заметьте Мы стоим бок о бок, – в посольстве США пообещали еще больше помощи Украине

В общем, на наш взгляд, Пекин понесет часть цены за вторжение России в Украину,

– подчеркнул Салливан.

Внимание! Нед Прайс – глава пресс-службы Госдепа США – пригрозил китайскому бизнесу последствиями, если он попытается смягчить возможные санкции против России. Прайс отметил, что у Вашингтона есть все необходимые инструменты.

У Белого дома есть "мощный пакет санкций"

Джен Псаки – спикер Белого дома – заявила, что Штаты уже подготовили мощный пакет санкций.

Они будут оказывать сокрушительное влияние на российскую экономику.

Псаки отметила, что для согласования нового пакета санкций в отношении окружения президента России Владимира Путина Белый дом тесно сотрудничает с сенаторами.

Псаки подчеркнула: "Мы разработали конкретные санкционные пакеты как для российских элит, так и для членов их семей".

Пять стран запустили фонд для помощи Украине: смотрите видео