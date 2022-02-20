"Слід повернутись до початкового варіанту": Китай закликав Україну виконати мінські угоди

Міністр закордонних справ Китаю вважає, що розв'язати війну України та Росії можна виконанням мінських домовленостей. Ван Ї закликав усі сторони зосередитись саме на цьому.

Про це очільник китайського МЗС заявив на безпековій конференції у Мюнхені, інформує 24 канал. За його словами, саме у мінських угодах Пекін вбачає шлях виходу з кризи.

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Глава МЗС Китаю: Україна не має бути лінією боротьби

"Потрібно повернутися до початкового варіанту – мінських домовленостей", – сказав він та додав, що зосередження не має бути на тому, щоб "посилювати напругу, сіяти паніку та говорити про ризик (повномасштабної – 24 канал) війни".

На тій же Мюнхенській конференції Володимир Зеленський заявив , що Україна має виконувати мінські угоди, хоч він і не підписував документ. За словами президента, закінчення війни шукають у всіх можливих форматах.

Також на думку міністра закордонних справ Китаю, усі сторони висловлюють готовність працювати саме у форматі мінських угод. Він зазначив, що і держсекретар США Ентоні Блінкен запевнив його, що підтримує цей напрям.

Україна має бути мостом, який сполучає Захід і Схід, а не лінією боротьби між великими державами,

– підкреслив Ван Ї.

Як наголосив китайський міністр, суверенітет, незалежність і територіальна цілісність будь-якої держави, зокрема України, має поважатися. У Пекіні ж не ставлять під сумнів цей принцип, а "всім треба обговорити ситуацію, скласти план із виконання положень та узгодити графік", – пояснив він.

Мінські домовленості: що відомо

Мінські угоди – це документ, який узгодили на саміті в Мінську 11 – 12 лютого 2015 року лідери Німеччини, Франції, України та Росії. Мета документа – деескалація збройного конфлікту на Сході України.

Проте часто виникають розбіжності у трактуванні "Мінська". У домовленостях прописані виведення іноземних військ, проведення виборів і повернення Україні контролю за кордоном.

Утім проблема полягає в тому, що немає чіткого порядку для цих кроків, а тому кожна сторона трактує по-своєму. Володимир Зеленський в одній з останніх заяв сказав, що мінські угоди "складені бездарно", а Україна в документі – у слабших позиціях.

Важливо – виступ президента на Мюнхенській конференції: дивіться відео