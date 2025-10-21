Провала не избежать: почему у России проблемы с главным ресурсом для фронта

Значительных успехов ныне российская армия не имеет, однако у противника есть тактические на определенных участках фронта, где он смог продавить украинскую оборону. Речь идет о Добропольском и Купянском направлениях. Есть некие продвижения в Днепропетровской области, но стратегического значения они не имеют.

Об этом в эфире 24 Канала отметил военный эксперт Павел Нарожный, подчеркнув, что Россия, чтобы достичь минимальных успехов, кладет на фронте немалое количество личного состава, поэтому проблема с его нехваткой становится все более ощутимой.

Какую тактику сейчас применяет враг?

Как пояснил военный эксперт, украинская армия имеет такой выбор: либо тратить огромные ресурсы (в первую очередь говорится о жизни солдат) и останавливать врага на определенных рубежах, или откатываться на определенные участки, чтобы уберечь личный состав, при этом давить на экономику врага, атакуя тылы России (НПЗ).

По словам Нарожного, если проанализировать характер боевых действий, то можно сделать вывод, что Россия имеет продвижение, используя большое количество пехоты, а штурмы на бронетехнике – нечастые.

В течение последнего месяца я могу вспомнить 2 – 3 таких штурма, но это не сотни единиц бронетехники, а 10 – 15. Основа российского наступления – это огромное количество пехотных штурмов,

– подчеркнул Нарожный.

Все усилия украинской армии, по словам военного эксперта, сейчас нацелены на то, чтобы удерживать наши рубежи, осторожно контратаковать, наносить ощутимые потери врагу в первую очередь в живой силе. По мнению Нарожного, это важно делать, чтобы россияне осознали эти огромные потери на фронте, тогда желание подписывать контракт с минобороны начнет отпадать.

К тому же в России из-за экономических проблем начали сокращать выплаты контрактникам, это также повлияет на то, что желающих идти воевать станет меньше. Он рассказал о ситуации в Санкт-Петербурге, где была определена одна из самых больших сумм за подписание контрактов, а потом там задним числом размер выплат (1,6 миллиона рублей) отменили.

Военный эксперт подытожил, что проблема с человеческим ресурсом в российской армии является очевидной. Кроме того, становится все больше дезертиров. Он заметил, что дать оценку прочности запаса живой силы России ему сложно, как и прогноз, на какой период врагу хватит его. Однако он убежден, что до момента, когда он иссякнет, осталось немного времени и это неизбежно наступит.

"ГУР получило доступ к документам, где указано, что только по одному округу зафиксировано 25 тысяч дезертиров, а таких округов в России десятки. Люди банально бегут с фронта, бросают оружие, возвращаются домой", – озвучил Нарожный.

