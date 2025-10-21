Провалу не уникнути: чому в Росії проблеми з головним ресурсом для фронту

Значних успіхів наразі російська армія не має, однак у противника є тактичні на певних ділянках фронту, де він зміг протиснути українську оборону. Мовиться про Добропільський та Куп'янський напрямки. Є певні просування в Дніпропетровській області, але стратегічного значення вони не мають.

Про це в етері 24 Каналу зазначив військовий експерт Павло Нарожний, підкресливши, що Росія, аби досягти мінімальних успіхів, кладе на фронті чималу кількість особового складу, тож проблема з його нестачею стає дедалі відчутнішою.

Дивіться також Пішли на безпрецедентні кроки: Росія вже почала приховану хвилю мобілізації

Яку тактику нині застосовує ворог?

Як пояснив військовий експерт, українська армія має такий вибір: або витрачати величезні ресурси (першочергово мовиться про життя солдатів) і зупиняти ворога на певних рубежах, або відкочуватися на певні ділянки, аби вберегти особовий склад, при цьому тиснути на економіку ворога, атакуючи тили Росії (НПЗ).

Зі слів Нарожного, якщо проаналізувати характер бойових дій, то можна зробити висновок, що Росія має просування, використовуючи велику кількість піхоти, а штурми на бронетехніці – нечасті.

Протягом останнього місяця я можу згадати 2 – 3 таких штурми, але це не сотні одиниць бронетехніки, а 10 – 15. Основа російського наступу – це величезна кількість піхотних штурмів,

– наголосив Нарожний.

Всі зусилля української армії, зі слів військового експерта, зараз націлені на те, аби утримувати наші рубежі, обережно контратакувати, завдавати відчутних втрат ворогу в першу чергу в живій силі. На думку Нарожного, це важливо робити, аби росіяни усвідомили ці шалені втрати на фронті, тоді бажання підписувати контракт з міноборони почне відпадати.

До того ж в Росії через економічні проблеми почали скорочувати виплати контрактникам, це також вплине на те, що охочих йти воювати стане менше. Він розповів про ситуацію у Санкт-Петербурзі, де була визначена одна з найбільших сум за підписання контрактів, а потім там заднім числом розмір виплат (1,6 мільйона рублів) скасували.

Військовий експерт підсумував, що проблема з людським ресурсом в російській армії є очевидною. Крім того, стає все більше дезертирів. Він зауважив, що дати оцінку міцності запасу живої сили Росії йому складно, як і прогноз, на який період ворогу вистачить його. Однак він переконаний, що до миті, коли він вичерпається, залишилось небагато часу та це неминуче настане.

"ГУР отримало доступ до документів, де вказано, що тільки по одному округу зафіксовано 25 тисяч дезертирів, а таких округів в Росії десятки. Люди банально біжать з фронту, кидають зброю, повертаються додому", – озвучив Нарожний.

Останні відомості про втрати ворога на війні: