Об Украине в НАТО и заявлениях Скабеевой: эксклюзивное интервью с заместителем Резникова

Об этом рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр в авторской программе Елены Трибушной "Первые лица" на 24 канале. Она прокомментировала также русскую пропаганду и информационную войну.

Первая часть интервью У Путина есть несколько целей, – эксклюзивное интервью с заместительницей министра обороны Маляр

Как Вы думаете, эта новая заявка Путина о том, что он хочет письменных гарантий по поводу нашего невступления в НАТО, это был очередной повод, чтобы Байдена посадить за стол переговоров или это реальное требование, которое нам придется принимать во внимание и которое навсегда закроет для Украины двери в НАТО?

Мы все понимали, что именно это он преследует, просто это не озвучивали напрямую. Сейчас, очевидно, ставки увеличились и теперь он позволяет себе откровенно говорить то, что все и так понимали. Это очень серьезная и агрессивная заявка.

Вступление в НАТО – это не просто наше желание, а норма Конституции.

Мы не будем отказываться от этих стремлений и он это очень хорошо осознает и именно поэтому, очевидно, усложняет любой переговорный процесс таким требованием. Это напрягает ситуацию.

Вы думаете, что цель этого была усложнить процесс переговоров?

Если целью стоит усложнить процесс, выбить из равновесия другую сторону, завести ее в тупик, поставить перед серьезным вызовом, то я могу предположить, что такую ​​тактику могут использовать – чтобы выиграть что-то меньшее, выставляют большее требование.

Путин хочет письменных гарантий по невступлению Украины в НАТО / Фото Getty Images

Что именно в этой ситуации? Это должен Путин отвечать на этот вопрос.

США публично заявили, что они не будут влиять на наше решение в ответ на эти требования Путина. Публично можно говорить что угодно, но как это повлияет на процесс сближения Украины с НАТО непублично?

Вступление в НАТО – это коллективное политическое решение, мы должны это осознавать. С одной стороны, нам может казаться, что это какая-то дальняя перспектива, судя по объективным событиям.

С другой стороны, шанс может появиться в любое время, потому что может измениться геополитическая обстановка, может возникнуть "черный лебедь" в международной политике, то есть какие-то события, которые совершенно изменят расклад сил.

Наша задача – быть каждый день готовыми к тому, что этот шанс появится завтра. Мы должны быть готовы.

Мы готовы?

Мы готовимся. По всем направлениям часть из этих реформ, которыми занимается Минобороны, распределены за мной, по этой сфере мы двигаемся абсолютно по плану. Более того, мы даже опережаем в некоторых достижениях страны, которые уже являются членами НАТО.

Из простейшего, что можно сказать, например, в этом году оборонный бюджет формировался с соблюдением этих стандартов. Страны НАТО выделяют около 20% бюджета на вооружение. Мы придерживаемся этой нормы.

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Есть стандарты НАТО по образованию и кадровому менеджменту, по подходам военной карьеры. То есть, какие условия продвижения по военной карьере, какие есть стимулы. Мы сейчас все это перенимаем и делаем.

Маляр: "У НАТО есть стандарты по образованию и кадровому менеджменту" / Фото Getty Images

Что касается взаимосовместимости, то это уже военные отрабатывают во время учений. Мы работаем вместе и нужно понимать, что мы вместе участвуем в других операциях в других странах. Наши военные иногда показывают результаты не то, что не хуже, а даже лучше.

Скажем, наши силы специальных операций это то, чем мы можем гордиться, как и Главным управлением разведки.

Сейчас, когда у нас постоянно происходит обмен информацией с разведками стран-партнеров, наша разведка не то, что не уступает, а иногда даже удивляет качеством своей работы.

"Первые лица" с Анной Маляр на 24 канале: смотрите видео

О хищении оружия

Мы понимаем, что завтра может начаться полномасштабное наступление, но каждый раз оказывается, что нам чего-то не хватает. С очередным пиком обострения вышло расследование о том, что из фондов для вооружения украли сумасшедшие деньги, ничего не построили. Почему каждый раз так?

Это не единственный вопрос. Это одна из имеющихся проблем. Я не открою секрет, если скажу, что с 1991 года происходит процесс хищения фондов Министерства обороны. Даже на своем участке, за который я отвечаю, я сталкиваюсь с тем, что кому-то интересна земля Минобороны, кому-то – помещение, начинается разное влияние.

И на меня уже было это влияние, но мы свои позиции не сдаем. Я понимаю, какие намерения у людей, но сейчас позиция Минобороны такова, что мы работаем прозрачно, максимально все операции выводим на прозрачность.

Ключевое – это интересы государства и людей, которые пытаются решить какие-то собственные, в том числе денежные, вопросы, ведется жесткая борьба.

То, что о складах показали – там нечего возразить, но в том сюжете был комментарий и нашего министерского аудита. Мы объясняли эту ситуацию, с которой сейчас пытаются справиться и в том состоянии, в котором мы ее получили, будем решать.

Способ решения – это нужно выделить дополнительные деньги на достройку этих складов?

На достройку и нужно возобновить работу и переговоры с подрядчиками. Возможно, там есть выход. Из того, что уже я вижу, использовали немало разных способов на разных объектах строительства, чтобы просто "вымыть" деньги из бюджета.

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То, что показали в сюжете – это, к сожалению, не единственный случай. Но сейчас это все публично, Минобороны не скрывает эти вещи. Напротив, мы благодарны всем, кто знает и сообщает такие факты. Мы постоянно публикуем телефоны, адреса, куда можно обращаться. Мы ведем с этим борьбу.

Я считаю, что если в стране война, то последнее, что можно делать – это наживаться на армии. Это такая низость, которую нельзя простить, нельзя на нее закрыть глаза и это следует приравнивать к измене.

Как юрист, я понимаю, что это совершенно другие правонарушения, но по сути своей это то, что подрывает армию, на которой стоит это государство. Людей, которые это делают, нужно наказать.

О наказаниях за военные преступления

А как много людей за эти 8 лет войны наказали за военные преступления?

У нас есть группа преступлений, совершенных военнослужащими, когда нарушили свой устав или не выполнили приказ командира – это одна история.

Если мы говорим о зоне боевых действий, о войне, то там установлены международные правила и обычаи войны. Есть правила войны, когда война якобы условно считается приемлемой, то есть за это не будут наказывать. К примеру, уничтожать военные объекты – приемлемо.

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Если совершили преступления против гражданского населения, ведется политика одной из воюющих сторон, на то, чтобы уничтожать гражданские объекты, издеваться над людьми – тогда мы говорим о другой группе преступлений, которые подробно не выписаны в нашем Уголовном кодексе.

Сейчас есть вопрос, что нужно имплементировать эти составы преступлений в законодательство. И у нас приговоров немного за такие преступления, но они есть.

Это очень болезненная тема, но преступления в отношении гражданского населения единичны, но их совершали и с той стороны, и, к сожалению, наши военнослужащие. Это позорные единичные случаи.

Эти приговоры есть. В отдельных историях еще не довели дело до приговора. В основном это был 2014 – 2015 год, когда мы были не готовы и еще не существовало такого порядка отбора людей, которые попадают на фронт. Кто шел тогда защищать Родину, тот шел.

В 2014 году недостаточно отбирали людей, которые попадали на фронт / Иллюстративные фото Getty Images

Ни одно сопротивление мы не оказывали и не отбирали, потому и попали туда люди без определенных ценностей, были преступления и они за них наказаны. Мы не ратифицировали Римский устав, где преступления против человечности, военные преступления. То есть, мы не дали возможность Международному Суду расследовать эти преступления.

О международном признании агрессии России

Почему до сих пор нет?

Это очень сложный вопрос. Международный уголовный суд в Гааге, руководимый Римским уставом, распространяет свою юрисдикцию на 4 преступления:

преступления против человечности;

военные преступления;

геноцид;

агрессия.

Меня больше всего в этой истории смущает именно агрессия. Я считаю, что именно за агрессию должны наказать Путина и военно-политическое руководство России.

Однако случилась интересная история. Украина не обращалась в 2014-2016 годах в Международный уголовный суд, чтобы дать юрисдикцию на расследование именно агрессии на нашей территории. Мы обращались по поводу Майдана.

Мы, кто обращался, считают, что это преступление против человечности. Чтобы не путали. Не человечества, а человечности. То есть гуманного отношения к человеку.

Относительно военных преступлений мы давали отдельную возможность этой юрисдикции. Однако Международный уголовный суд по сей день не расследует и не имеет юрисдикции расследовать само преступление агрессии.

В этом контексте крайне важно, чтобы это хотя бы сделали украинские суды, и они, слава Богу, это делают. У нас не принято об этом говорить публично, но в Украине есть 17 приговоров, вступивших в законную силу.

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В них четко установлен факт агрессии, то есть на бытовом языке война, в которой есть осужденные лица и доказано, что со стороны России совершена именно война, а не террористический акт, республики или еще что-нибудь гибридное.

Это речь идет о русских боевиках или там есть и русские?

Там среди осужденных есть и граждане Украины, и граждане России. Я писала статью на этот счет, изучала все приговоры, обобщала информацию. Там подробно кто и за что осужден. Это очень важно. У нас принято всегда плохо говорить о судебной системе Украины. Однако у нас есть и чем гордиться – 17 приговоров за агрессию.

Об информвойне и пропаганде России

Параллельно с настоящей войной на Донбассе у нас идет серьезная информационная война с Россией, которую из всех пропагандистских каналов ведут Ольга Скабеева и Владимир Соловьев. Не проиграем ли мы совсем в этой войне?

Мы подошли к тому, над чем я работаю. У меня есть и плохие и хорошие новости. Плохие новости – это то, что российский бюджет может позволить выделить сумасшедшие деньги на информационные кампании – фабрику троллей, ботов и все, что там делают.

Они привлекают частные деньги. Это действительно поставлено на безумный уровень. Они наследники советской пропагандистской школы.

У них есть учебники по этому мастерству. Было любопытно, какие методики они используют.

Действительно, они очень тщательно просчитывают все слабые места восприятия зрителя. Если вам кажется, что это невозможно смотреть, то вы просто нецелевая аудитория. Они попадают в свою целевую аудиторию.

О целях российской пропаганды

К тому же они ее приучили за столько лет.

Да, и инструменты воздействия там очень интересны. Вместе с тем, у нас есть и хорошие новости. Проанализируем, какова цель информвойны со стороны России. Очевидно, что первая цель – чтобы Украина не вступила в НАТО и чтобы в обществе было настроение, чтобы мы сознательно не хотели туда вступать. Они борются за эту позицию.

Второе – они борются за то, что у нас не война, а гражданский конфликт. Брат брата убивает. Их позиция, что Россия не является стороной этой войны.

Теперь проанализируем результат опросов по этим позициям. Если проанализировать с 2014 года, то наоборот. Путин сделал больше всего для того, чтобы украинцы захотели в НАТО, потому что у нас кривая стремительно выросла в 2014 году и сегодня растет. Сколько денег они бы не вкладывали.

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Нам кажется, что мы проигрываем информационную войну, но это не так. Мы ее не проигрываем. Просто их по числу больше, чем нашей информации. Они это проплачивают. Нам кажется, если их больше, они выиграют. Нет, мы все равно еще больше и больше хотим вступить в НАТО.

Вторая позиция – кто агрессор. Мы понимаем, что у нас примерно 70% четко осознают, кто агрессор. От 20 до 30% с 2014 года сомневались, потому что у них материнское государство Россия.