Общей позиции по вступлению в НАТО пока нет, однако есть поддержка большинства. Об этом президент Владимир Зеленский заявил после встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Кстати Зеленский встретился со Столтенбергом в штаб-квартире НАТО

Так же нет объединенной позиции среди государств по военной помощи. Особенно в таких контрактах (о поставках оружия – 24 канал),

– добавил президент.

Однако Зеленский добавил, что чувствует полную поддержку генерального секретаря. Ищут другие шаги для решения этих вопросов.

Что этому предшествовало

Министр обороны Алексей Резников заявил, что Берлин в ноябре заблокировал приобретение Украиной винтовок против беспилотников и антиснайперских систем через агентство закупок НАТО.

После этого издание Bild стало утверждать, что бывший канцлер Германии Ангела Меркель лично месяцами блокировала поставку Украине вооружения в рамках НАТО. Вето якобы касалось 90 крупнокалиберных снайперских винтовок Barrett M82 из США и 20 комплексов противодействия дронам EDM4S-UA из Литвы.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, что Киев пытается убедить Берлин разблокировать закупку Украиной вооружения через механизмы НАТО. Продолжаются переговоры.

Обратите внимание! Системы вооружения Украина оплатила еще в начале 2021 года через агентство НАТО по поддержке и поставкам. Киев ждал поставку, но в мае немецкие и нидерландские представители выступили против этой продажи и заблокировали ее.

Оружие для Украины: почему Германия может блокировать помощь, "Такие дела" – смотрите видео: