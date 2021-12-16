Спільної позиції щодо вступу до НАТО поки нема, однак є підтримка більшості. Про це президент Володимир Зеленський заявив після зустрічі з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом.

До речі Зеленський зустрівся зі Столтенбергом у штаб-квартирі НАТО

Так само немає об'єднаної позиції серед держав щодо військової допомоги. Особливо в таких контрактах (про постачання зброї – 24 канал),

– додав президент.

Однак Зеленський додав, що відчуває повну підтримку генерального секретаря. Шукають інші кроки для вирішення цих питань.

Що цьому передувало

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Берлін у листопаді заблокував придбання Україною гвинтівок проти безпілотників та антиснайперських систем через агентство закупівель НАТО.

Після цього видання Bild стали стверджувати, що колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель особисто місяцями блокувала поставку Україні озброєння в межах НАТО. Вето нібито стосувалося 90 великокаліберних снайперських гвинтівок Barrett M82 зі США та 20 комплексів протидії дронам EDM4S-UA з Литви.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів, що Київ намагається переконати Берлін розблокувати закупівлю Україною озброєння через механізми НАТО. Тривають переговори.

Зверніть увагу! Системи озброєння Україна оплатила ще на початку 2021 року через агентство НАТО з підтримки та постачання. Київ чекав на його поставку, але у травні німецькі та нідерландські представники виступили проти цього продажу та заблокували його.

Зброя для України: чому Німеччина може блокувати допомогу, "Такі справи" – дивіться відео: