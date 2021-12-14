Про розмови між країнами розповів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, коментуючи інформацію про блокування купівлі зброї.

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Перемовини Німеччини та України щодо закупівлі озброєння

Кулеба нагадав, що ще за часів, коли він був віцепрем'єром з євроінтеграції, Україна приєдналася до програми НАТО із закупівель зброї.

В Альянсі є аналог ProZorro, через який подають заявку і проводять закупівлі. Однак, наголосив міністр, ці закупівлі вимагають і політичного схвалення. У випадку з Україною проблеми виникли через позицію певних країн.

Вчора (13 грудня – 24 канал) я мав переговори з моєю колегою пані Анналеною Бербок, зокрема щодо цього питання. Ми одностайні у тому, що будь-яку проблему можна вирішити дипломатичними інструментами,

– зазначив глава МЗС.

Він також додав, що Бербок має однозначну позицію щодо російського газопроводу "Північний потік-2". Міністерка переконана, що трубопровід повинен відповідати Третьому енергетичному пакету ЄС "не лише за буквою, але за його духом".

Німеччина блокує закупівлю Україною озброєння: коротко

Днями міністр оборони Олексій Резніков розповів Financial Times, що Берлін у листопаді заблокував придбання Україною гвинтівок проти безпілотників та антиснайперських систем через агентство закупівель НАТО.

Згодом видання Bild опублікувало матеріал, в якому йшлося, колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель особисто місяцями блокувала поставку Україні озброєння в межах НАТО. Вето стосувалося 90 великокаліберних снайперських гвинтівок Barrett M82 зі США та 20 комплексів протидії дронам EDM4S-UA з Литви.

Довідка. Системи озброєння Україна оплатила ще на початку 2021 року через агентство НАТО з підтримки та постачання. Відтоді Київ чекав на його поставку. Але у травні німецькі та нідерландські представники у раді агентства виступили проти цього продажу та заблокували його.

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