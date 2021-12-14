Про розмови між країнами розповів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, коментуючи інформацію про блокування купівлі зброї.
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Перемовини Німеччини та України щодо закупівлі озброєння
Кулеба нагадав, що ще за часів, коли він був віцепрем'єром з євроінтеграції, Україна приєдналася до програми НАТО із закупівель зброї.
В Альянсі є аналог ProZorro, через який подають заявку і проводять закупівлі. Однак, наголосив міністр, ці закупівлі вимагають і політичного схвалення. У випадку з Україною проблеми виникли через позицію певних країн.
Вчора (13 грудня – 24 канал) я мав переговори з моєю колегою пані Анналеною Бербок, зокрема щодо цього питання. Ми одностайні у тому, що будь-яку проблему можна вирішити дипломатичними інструментами,
– зазначив глава МЗС.
Він також додав, що Бербок має однозначну позицію щодо російського газопроводу "Північний потік-2". Міністерка переконана, що трубопровід повинен відповідати Третьому енергетичному пакету ЄС "не лише за буквою, але за його духом".
Німеччина блокує закупівлю Україною озброєння: коротко
- Днями міністр оборони Олексій Резніков розповів Financial Times, що Берлін у листопаді заблокував придбання Україною гвинтівок проти безпілотників та антиснайперських систем через агентство закупівель НАТО.
- Згодом видання Bild опублікувало матеріал, в якому йшлося, колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель особисто місяцями блокувала поставку Україні озброєння в межах НАТО. Вето стосувалося 90 великокаліберних снайперських гвинтівок Barrett M82 зі США та 20 комплексів протидії дронам EDM4S-UA з Литви.
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