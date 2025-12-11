Из-за долгов во Львовской области отключат электричество в санатории, где живут переселенцы

Объекты государственного предприятия "Львовуголь" уже 24 декабря вынужденно отключат из-за долгов за потребленную ранее электрическую энергию по требованию электропоставщика ГПВД "Укринтерэнерго".

Среди вышеупомянутых объектов есть санаторий "Ровесник", в котором проживают внутренне перемещенные лица. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Львовоблэнерго".

Какова причина такого решения?

По требованию госпредприятия ГПВД "Укринтерэнерго" 24 декабря запланировано отключение объектов ГП "Львовуголь" (объекты социальной сферы, админздания и т.д.) из-за задолженности за электроэнергию.

Согласно Кодексу систем распределения, оператор системы распределения (ОСР) обязан выполнить требование электропоставщика на отключение потребителя-должника. Игнорирование этого требования со стороны ОСР является нарушением закона,

– говорится в сообщении.

Но на территории одного из объектов есть санаторий "Ровесник", где живут внутренне перемещенные лица, которые фактически оказались заложниками ситуации, сложившейся, потому что электроснабжение прекратят полностью.

"Львовоблэнерго" еще 8 декабря направило "Львовуголь" предупреждение о прекращении электропитания в соответствии с требованиями "Кодекса систем распределения" и "Правил розничного рынка электрической энергии".

В тот же день, согласно обнародованной информации, "Львовоблэнерго" предупредило Львовскую ОВА об отключении и попросило обеспечить резервное питание помещений для временно переселенных лиц.

"Персональная ответственность за негативные последствия отключения, безопасность людей и повреждения оборудования возлагается исключительно на руководство ГП "Львовуголь", – отметили в облэнерго.

Сколько беженцев проживает в санатории?

По словам народного депутата Михаила Волынца, на территории санатория проживают 120 беженцев, среди них, есть 20 детей. Он говорит, что такая ситуация сложилась из-за блокировки счетов "Львовуголь".

Он уверяет, что налоговая блокирует счета госшахт "на погашение штрафов 24-летней давности, которые тянутся с 2001 года", из-за чего на "Львовуголь" не выплачено 50% зарплаты за октябрь и 100% за ноябрь.

