Через борги на Львівщині відключать електрику в санаторії, де живуть переселенці

Об’єкти державного підприємства "Львіввугілля" вже 24 грудня вимушено відключать через борги за спожиту раніше електричну енергію на вимогу електропостачальника ДПЗД "Укрінтеренерго".

Серед вищезгаданих об'єктів є санаторій "Ровесник", у якому проживають внутрішньо переміщені особи. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Львівобленерго".

Яка причина такого рішення?

На вимогу держпідприємства ДПЗД "Укрінтеренерго" 24 грудня заплановане відключення об’єктів ДП "Львіввугілля" (об'єкти соціальної сфери, адмінбудівлі тощо) через заборгованість за електроенергію.

Згідно з Кодексом систем розподілу, оператор системи розподілу (ОСР) зобов’язаний виконати вимогу електропостачальника на відключення споживача-боржника. Ігнорування цієї вимоги з боку ОСР є порушенням закону,

– ідеться у повідомленні.

Але на території одного з об’єктів є санаторій "Ровесник", де живуть внутрішньо переміщені особи, які фактично опинились заручниками ситуації, що склалася, бо електропостачання припинять повністю.

"Львівобленерго" ще 8 грудня скерувало "Львіввугілля" попередження про припинення електроживлення відповідно до вимог "Кодексу систем розподілу" та "Правил роздрібного ринку електричної енергії".

Того ж дня, згідно з оприлюдненою інформацією, "Львівобленерго" попередило Львівську ОВА про відключення та попросило забезпечити резервне живлення приміщень для тимчасово переселених осіб.

"Персональна відповідальність за негативні наслідки відключення, безпеку людей та пошкодження обладнання покладається виключно на керівництво ДП "Львіввугілля", – наголосили в обленерго.

Скільки біженців проживає у санаторії?

За словами народного депутата Михайла Волинця, на території санаторію проживаються 120 біженців, серед них, є 20 дітей. Він каже, що така ситуація склалася через блокування рахунків "Львіввугілля".

Він запевняє, що податкова блокує рахунки держшахт "на погашення штрафів 24-річної давнини, які тягнуться з 2001 року", через що на "Львіввугілля" не виплачено 50% зарплати за жовтень і 100% за листопад.

