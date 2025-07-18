Близько 02:20 на шахті "Лісова" ДП "Львіввугілля" під час проведення робіт з кріплення вибою з покрівлі випав шмат породи, який травмував шахтаря, передає 24 Канал із посиланням на голову Шептицької районної державної адміністрації Андрія Дяченка.

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Що відомо про аварію на шахті "Лісова"?

Гірник 1987 року народження отримав травму лівої ноги та правої руки. Потерпілий перебуває у Центральній міській лікарні в травматологічному відділенні. Стан шахтаря – задовільний.

Ймовірні причини події встановлює спеціальна комісія.

Нагадаємо, що наприкінці травня через нещасний випадок на шахті "Степова", що на Львівщині, загинув 31-річний гірник Василь Костик. Чоловік мешкав у селі Ванів Шептицького району. На шахті "Степова" він працював з 2011 року. У нього залишилася дружина та двоє дітей.

29 червня 2024 року на шахті "Відродження" у селі Межиріччя на глибині понад 500 метрів обвалився ґрунт. Тоді загинули загинули 37-річний Андрій Кончук та 36-річний Володимир Макогін. У них залишились дружини та маленькі діти.